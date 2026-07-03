Pazar yerinde aşure ikramı gönülleri buluşturdu

Düzce Sebzeciler ve Balıkçılar Esnaf Odası'ndan Pazar yerinde gerçekleştirilen aşure ikramı programı yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Faruk Özlü, eline aldığı kepçe ile hem pazarcı esnafının hem de vatandaşın ağzını tatlandırdı.

Düzce Sebzeciler ve Balıkçılar Esnaf Odası Başkanı İslam Batuhan Yangaz tarafından düzenlenen Aşure İkramı Programı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, DESOB Başkanı Bülent Keser, Ak Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, programa katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Protokol üyeleri, aşurenin bereketini, birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte paylaştı. Etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edilirken, dayanışma ve paylaşma kültürünün önemine vurgu yapıldı.

Başkan Özlü, "Düzce Sebzeciler ve Balıkçılar Esnaf Odamızın düzenlediği Aşure İkramı Programı'na katıldık. Vatandaşlarımızla bir araya gelerek aşurenin bereketini ve paylaşmanın güzelliğini hep birlikte yaşadık. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimize afiyet olsun diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği program, samimi sohbetler ve birlik beraberlik mesajlarıyla sona erdi. - DÜZCE