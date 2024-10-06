DÜZCE'DE Bal Arısı Zehri Kursu Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

DÜZCE'DE Bal Arısı Zehri Kursu Düzenlendi

DÜZCE\'DE Bal Arısı Zehri Kursu Düzenlendi

Düzce Üniversitesi'nde, bal arısı zehri üretimi üzerine kurs düzenlendi, sertifikalı eğitim verildi.

06.10.2024 21:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği iş birliği ile düzenlenen "Bal Arısı Zehri Üretim Kursu-5" gerçekleştirildi.

Kursun teorik eğitiminin gerçekleştirildiği ilk günde etkinliğe; Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Çalışkan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Naşit İğci, akademisyenler, araştırmacılar, arıcılar ve öğrenciler katılım sağladı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, DAGEM'in kuruluşu, faaliyetleri, araştırma projeleri, mobil arıcılık eğitimleri, arı farkındalığı oluşturmak için düzenlenen girişimcilik faaliyetleri, verilen eğitim ve kurslar, çalıştaylar ve resim yarışmalarından bahsetti. Üniversitemizin ilk markalı üretimi DAGEM Propolisi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Kekeçoğlu, yapılan her türlü faaliyet ve projede desteklerini esirgemeyen Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'e teşekkür etti.

Eğitimin ilk günü, Meral Kekeçoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Münir Uçak ve Öğr. Gör. Tuğçe Çarprazlı'nın anlatımıyla, "Bal Arısı Zehri Üretiminde Arı Anatomisi ve Fizyolojisi", "Bal Arısı Zehri İçeriği", "Bal Arısı Zehrinin Apiterapötik Etkisi", "Bal Arısı Zehrinin Kullanım Alanları, "Doğru Bal Arısı Zehri Üretim Teknikleri", "Bal Arısı Zehrinin Kalitesini Etkileyen Üretim Faktörleri" ve "Üniversitelerin Bal Arısı Zehrinin Ticarileşmesindeki Rolü" başlıkları altında gerçekleştirildi.

İki gün boyunca düzenlenen kursun uygulamalı eğitimi ise; DAGEM'in Yığılca'daki uygulama merkezinde verildi. Eğitime, Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi personeli, farklı üniversitelerden gelen akademisyenler, bölge arıcıları ve öğrenciler katıldı. Düzce Üniversitesinin bölgesel kalkınma çalışmalarının en önemli örneklerinden biri olan bu eğitim ile bölge arıcılığının geliştirilmesi ve üretimden pazarlamaya kadar süreçte yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlandı.

Gerçekleşen uygulamalı eğitim ve yazılı sınav sonrasında başarılı arıcılara "Bal Arısı Zehri Üretim Sertifikası" verildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Türkiye, Eğitim, Sağlık, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DÜZCE'DE Bal Arısı Zehri Kursu Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:04 Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:02 Narin’in nerede öldürüldüğü belli oldu Narin'in nerede öldürüldüğü belli oldu
20:32 Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler
19:50 İran’dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu
16:39 Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı
16:21 Evinde rahatsızlanan Nez, ambulansla apar topar hastaneye kaldırıldı Evinde rahatsızlanan Nez, ambulansla apar topar hastaneye kaldırıldı
16:18 Para var huzur var Neymar kendisine ada satın alıyor Para var huzur var! Neymar kendisine ada satın alıyor
16:16 BBP’den vahşi cinayetlere karşı idam talebi BBP'den vahşi cinayetlere karşı idam talebi
15:59 Mahmut Çorumlu’nun görev değişikliğine Nedim Şener’den tepki Mahmut Çorumlu'nun görev değişikliğine Nedim Şener'den tepki
15:49 Hizbullah, Nasrallah’ın varisinden haber alamıyor Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor
15:45 Birçok kullanıcı bu haklarını bilmiyor Birçok kullanıcı bu haklarını bilmiyor
15:45 Sıla bebek için umutlar tükeniyor, ilaçlara tepki vermiyor Sıla bebek için umutlar tükeniyor, ilaçlara tepki vermiyor
15:21 Oktay Derelioğlu’nun eski eşi Sezer Çakır, Sergen Yalçın’la yakalanınca olanlar oldu Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır, Sergen Yalçın'la yakalanınca olanlar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 23:36:38. #1.13#
SON DAKİKA: DÜZCE'DE Bal Arısı Zehri Kursu Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement