Düzce\'de Balıkçılara Yeni Düzenlemeler Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de denizlerde av sezonu öncesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından balıkçılara yeni düzenlemelerle ilgili bilgiler verildi.

2024-2025 dönemi su ürünleri av sezonunun 1 Eylül'de açılması öncesi Düzce ve Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince Akçakoca Balıkçı Barınağı ve Melenağzı Su Ürünleri Kooperatifi'nde bölge balıkçılarıyla beraber bir toplantı yapıldı.

Toplantıda balıkçılara; 1 Eylül itibariyle yürürlüğe girecek olan 6/1 Numaralı Ticari ve 6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde yer alan yeni düzenlemeler hakkında bilgi verildi. Su ürünleri av yasakları, denetim esnasında karşılaşılan aksaklıklar ve çözüm önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE