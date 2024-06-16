Düzce'de Bayram Namazı Coşkusu

Yerel

DÜZCE(İHA) – Düzce'de, Türkiye'de olduğu gibi Kurban Bayramı namazında camiler doldu taştı. Merkez Büyük Camide bayram namazını kılan Vali Selçuk Aslan, Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu vatandaşla bayramlaştı.

Düzce'de bayramlaşma bayram namazı ile camide başladı. Merkez Büyük Camide bayram namazını kılan Vali Selçuk Aslan, Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce il Başkanı Hasan Şengüloğlu, vatandaşlarla bayramlaştılar.

Vali Aslan, "Bizleri Kurban Bayramına eriştiren Allah'a şükürler olsun. Bugün olduğu gibi tüm bayramlarımız coşku, huzur ve mutluluk içinde geçsin. Bayramımız mübarek olsun" dedi. - DÜZCE