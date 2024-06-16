Düzce'de Bayram Namazı Coşkusu - Son Dakika
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Yerel

Düzce'de Bayram Namazı Coşkusu

Düzce'de Kurban Bayramı namazında camiler doldu taştı. Vali Selçuk Aslan, Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, vatandaşlarla bayramlaştı.

16.06.2024 12:44
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de, Türkiye'de olduğu gibi Kurban Bayramı namazında camiler doldu taştı. Merkez Büyük Camide bayram namazını kılan Vali Selçuk Aslan, Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu vatandaşla bayramlaştı.

Düzce'de bayramlaşma bayram namazı ile camide başladı. Merkez Büyük Camide bayram namazını kılan Vali Selçuk Aslan, Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce il Başkanı Hasan Şengüloğlu, vatandaşlarla bayramlaştılar.

Vali Aslan, "Bizleri Kurban Bayramına eriştiren Allah'a şükürler olsun. Bugün olduğu gibi tüm bayramlarımız coşku, huzur ve mutluluk içinde geçsin. Bayramımız mübarek olsun" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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