Düzce'de Bilim Kafe Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
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Düzce'de Bilim Kafe Etkinlikleri Başladı

Düzce\'de Bilim Kafe Etkinlikleri Başladı
28.06.2025 16:46
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Düzce Üniversitesi, YÖK öncülüğünde bilim ve toplumu buluşturan Bilim Kafe etkinliklerini düzenliyor.

DÜZCE(İHA) – Bilimin toplumla buluşması, üniversitelerde üretilen bilginin toplumda anlaşılır ve erişilebilir hale gelmesi amacıyla, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) öncülüğünde hayata geçirilen ve Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen "Bilim Kafe" etkinlikleri başladı.

YÖK'ün bünyesinde kurulan ve daha sonra ülkemizdeki tüm üniversitelerde yaygınlaşan Bilim İletişimi Ofisleri, "Bilim Kafe" etkinlikleri ile bilimi toplumla buluşturuyor. Bu kapsamda ülkemizdeki tüm üniversitelerle eş zamanlı olarak dünyanın en büyük bilim toplum buluşması gerçekleştirildi. Ülkemizdeki birçok üniversitede olduğu gibi Düzce Üniversitesi'nde de açılışı gerçekleştirilen Bilim İletişimi Ofisi'nin ardından, toplumun her kesiminden bireylerin bilime erişimini mümkün kılmak amacıyla, Düzce Güven köyünde Bilim Kafe etkinliği gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren YÖK Basın Müşaviri Çiğdem Savaşçıoğlu, Bilim Kafe etkinliklerinin 81 ilde 150'den fazla üniversitede devam ettiğini belirtti. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın liderliğinde başlatılan Bilim Kafe etkinliklerinin hem üniversitelere hem de topluma katkısının çok yüksek olduğunu ifade eden Savaşçıoğlu, toplumla bilimi buluşturan bu etkinliklerin büyüyerek devam etmesini temenni etti.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi'nin Düzce'nin bir köyünde bilimi toplumla buluşturmasının çok anlamlı olduğunu dile getirdi. Yükseköğretim Kurulu'nun öncülüğünde Türkiye'nin farklı üniversitelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Bilim Kafe Etkinlikleri ile bilimsel bilginin halka aktarıldığını, toplumla üniversitenin birlikte katma değerli üretim gerçekleştirdiğini vurgulayarak YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkürlerini sundu. Üniversitelerin en önemli görevinin topluma katkı sağlamak olduğunun özellikle altını çizen Rektörü, bu vizyon doğrultusunda Düzce Üniversitesi'nde Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü'nün de kurulduğuna sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından, Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, söyleşisi ile halkla bir araya geldi. DAGEM olarak gerçekleştirdikleri projelerden söz eden Kekeçoğlu, Yığılca Arı'sını tescilleterek bir hayali gerçekleştirdiklerini ifade etti. Tescilleme işlemi ile arı üretim ve kapasitenin arttığını söyleyen Kekeçoğlu, arıya değer kazandırdıklarını, arı ürünlerini katma değerli ürünlere dönüştürdüklerini dillendirdi. Düzce'deki arı üreticileriyle birçok çalışmada bir araya geldiklerini belirten Kekeçoğlu, bölge kadınlarının istihdamına yönelik çok sayıda eğitim düzenlediklerini ifade etti. İlk kez arı zehri üretimini de gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Kekeçoğlu, arı zehrinden krem ürettiklerine dikkat çekerek Düzce'de apiturizmi yaygınlaştırmaya çalıştıklarının da bilgisini paylaştı.

Bilim Kafe etkinliğinde, DAGEM markalı arı ürünleri ile Bal Mumu Atölyesi katılımcıların ilgi ve beğenisini kazanırken, Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Münir Uçak ile DAGEM ekibi tarafından arıcılıkla ilgilenen üreticilere teknik arıcılık uygulamalarına yönelik önemli bilgiler de paylaşıldı.

Düzce Üniversitesi; Bilim Kafe etkinlikleriyle halka açık mekanlarda bilimsel etkinlikler düzenleyerek, toplum yararına üretilen bilginin halkın anlayabileceği şekilde paylaşılması ve bilimle toplum arasında köprü oluşturulması gibi önemli misyonun yürütücüsü olacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Kültür Sanat, Teknoloji, Etkinlik, Eğitim, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Bilim Kafe Etkinlikleri Başladı - Son Dakika

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