Düzce'de ÇEDES Projesi toplantısı gençlerin çevre bilincini artırmak için yapıldı - Son Dakika
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Düzce'de ÇEDES Projesi toplantısı gençlerin çevre bilincini artırmak için yapıldı

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Düzce\'de ÇEDES Projesi toplantısı gençlerin çevre bilincini artırmak için yapıldı
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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, ÇEDES Projesi kapsamında toplantı gerçekleştirildi. Gençlerin çevre bilincini geliştirmesini ve milli, manevi, kültürel değerlere sahip çıkmasını hedefleyen proje, eğitim ve farkındalık faaliyetleriyle destekleniyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

Düzce'de gençlerin çevre bilincinin geliştirilmesi ve toplumsal değerlere yönelik farkındalıklarının artırılmasını amaçlayan ÇEDES Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda ÇEDES Projesi çerçevesinde toplantı düzenlendi. Gençlerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerini ve milli, manevi ve kültürel değerlere sahip çıkmalarını hedefleyen proje, eğitim ve farkındalık faaliyetleriyle destekleniyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplantı, proje kapsamında yürütülen çalışmaların bir parçası olarak düzenlendi.

Kaynak: İHA
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