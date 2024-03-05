Düzce'de Deprem Haftası Etkinliğiyle Üniversite Öğrencilerine Arama Kurtarma Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Düzce'de Deprem Haftası Etkinliğiyle Üniversite Öğrencilerine Arama Kurtarma Eğitimi Verildi

Düzce\'de Deprem Haftası Etkinliğiyle Üniversite Öğrencilerine Arama Kurtarma Eğitimi Verildi

Düzce Üniversitesi Dümerang Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, AFAD, jandarma arama kurtarma (JAK), jandarma özel harekat (JÖH), Kızılay ve itfaiye ekipleri öğrencilere arama kurtarma konularında bilgi verdi.

05.03.2024 11:39  Güncelleme: 11:42
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Düzce'de Deprem Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencilerine afet ve arama kurtarma konularında eğitim verildi.

Düzce Üniversitesi Dümerang Topluluğu ev sahipliğinde Deprem Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte AFAD, jandarma arama kurtarma (JAK), jandarma özel harekat (JÖH), Kızılay ve itfaiye ekipleri öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere kurulan stantlarda arama kurtarma ile ilgili bilgiler verildi.

Programa katılan Düzce Valisi Selçuk Aslan, Türkiye'de hedefin arama kurtarma personeli sayısını 100 bine çıkarmak olduğunu ifade ederek, "Bu kapasitenin 85 bininin kamu uhdesinde olmasını istiyoruz. Emniyetimiz, jandarmamız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, farklı bakanlıklarımız, belediyelerimiz ve özel idarelerimiz uhdesinde; kalan 15 bin kapasitesini ise sivil toplum kuruluşları eliyle oluşturma hedefimiz var. Düzce olarak biz bu konuya oldukça duyarlıyız. Kamu kurumlarının gönüllülük çalışmalarının dışında 7 tane derneğimiz bu konuyla ilgili çalışıyor. Mensuplarının neredeyse yarısı AFAD'ın akreditasyon eğitimini tamamladı. Bu bizler için bir mutluluk kaynağı" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Deprem Haftası Etkinliğiyle Üniversite Öğrencilerine Arama Kurtarma Eğitimi Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Deprem Haftası Etkinliğiyle Üniversite Öğrencilerine Arama Kurtarma Eğitimi Verildi - Son Dakika
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