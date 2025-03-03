Düzce'de Deprem Tatbikatı Gerçekleşti

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Okul pansiyonu siren sesleriyle yankılandı

Lise pansiyonunda deprem tatbikatı: Yaralılara böyle müdahale edildi

DÜZCE - Düzce'de Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında bir lisenin pansiyonunda tatbikat yapıldı. Ekipler, senaryo gereği yıkılan okul pansiyonunda yaralılara müdahale ederken, çalışmaları takdir topladı.

Düzce'de 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Arsal Anadolu Lisesi pansiyonunda dün akşam saatlerinde tatbikat düzenlendi. Tatbikata, AFAD, Milli Eğitim Müdürlüğü arama kurtarma, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri katıldı. Tatbikatta senaryo gereği, Gölyaka ilçesinde saat 19.45 sıralarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve bunun şiddetiyle Arsal Anadolu Lisesi pansiyonunda yıkım oldu. İhbar üzerine hemen harekete geçen ekipler, kısa sürede pansiyona ulaştı. Ekipler, burada afet durumda yapılması gereken prosedürleri uygulayarak, canlı araması, yardım çalışması için uygun ortam çalışma yaptı. Ardından da pansiyon içinde yaralı halde bulunanlara yardım etmek için UMKE ekipleri bina içine girdi. Pansiyonda bulunan yaralılar, ortamda ilk müdahalesi yapılarak bina dışına çıkartıldı ve ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Tatbikat, ekiplerin deprem gibi afetlere yönelik hızlı reaksiyonlarını, yerinde etkin müdahalelerini ve kurumlar arası dayanışmalarını sergileyerek başarılı bir şekilde tamamlandı.