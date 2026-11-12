Düzce’de Depremi’nin yıl dönümünde saat 18.57’de sirenler çaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce’de Depremi’nin yıl dönümünde saat 18.57’de sirenler çaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Düzce’de Depremi’nin yıl dönümünde saat 18.57’de sirenler çaldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Düzce’de Depremi’nin yıl dönümünde saat 18.57’de sirenler çaldı
Haber Videosu

12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin 27. yıl dönümünde, depremin meydana geldiği saat 18.57’de kent genelinde sirenler çaldı.

12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 27. yıl dönümünde, depremin meydana geldiği saat 18.57'de kent genelinde sirenler çaldı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı.

Düzce'de büyük yıkıma ve derin acılara neden olan 12 Kasım 1999 depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Aradan geçen yıllara rağmen yaşanan acılar hafızalardaki tazeliğini koruyor. 12 Kasım depreminin yıl dönümünde, saatler 18.57'yi gösterdiğinde Düzce sokakları siren sesleriyle yankılandı. 27 yıl önce yaşanan büyük felaketin acısı bir kez daha hissedildi.

12 Kasım 1999 tarihinde saat 18.57'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 845 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce vatandaş yaralanmış ve çok sayıda bina yıkılmıştı. Depremin 27. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar rahmetle anılırken, yaşanan felaket deprem gerçeğini ve afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha hatırlattı.

Programda konuşan Düzce Valisi Mehmet Makas, "Bugün bir hüzün akşamını, hüzün gecesini yaşıyoruz. Bundan 27 yıl önce, 12 Kasım 1999 tarihinde maalesef Düzce'miz büyük bir deprem yaşamış, 845 vatan evladını deprem şehidi olarak yolcu etmiştir. Allah her birine gani gani rahmet eylesin. Her birine rahmet diliyorum. İnancımız ve imanımız gereği biliyoruz ki her biri şehittir."

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerDüzceYerelSon Dakika

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Berdan Mardini’nin gül yağı fabrikası büyüyor: Sırada market rafları Berdan Mardini'nin gül yağı fabrikası büyüyor: Sırada market rafları
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
Köpekle yürüyüşte paslı kutu buldular: İçinden 1.427 altın sikke çıktı Köpekle yürüyüşte paslı kutu buldular: İçinden 1.427 altın sikke çıktı
Usman Nurmagomedov’dan UFC yıldızına otel lobisinde saldırı Yüzü tanınmaz hale geldi Usman Nurmagomedov'dan UFC yıldızına otel lobisinde saldırı! Yüzü tanınmaz hale geldi
Ünlü kahve zincirinde mide bulandıran görüntü Dondurmadan çıkan şoke etti Ünlü kahve zincirinde mide bulandıran görüntü! Dondurmadan çıkan şoke etti
İBB iddiası Yeni Parti’nin İmamoğlu’nun yerine düşündüğü ismi açıkladı İBB iddiası! Yeni Parti'nin İmamoğlu'nun yerine düşündüğü ismi açıkladı
19:40
Malatya’da düşen helikopterden ilk görüntüler
Malatya'da düşen helikopterden ilk görüntüler
19:11
Malatya’da askeri helikopter düştü MSB’den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
18:56
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:38
Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor
Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı! Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor
18:02
Sarıgül’ün eski eşi ifade verdi: Erzincan’da Tesla fabrikası vaadi
Sarıgül'ün eski eşi ifade verdi: Erzincan'da Tesla fabrikası vaadi
16:17
Muslera’nın eldivenleri asacağı iddia edildi: Gözler 28 Kasım’da
Muslera'nın eldivenleri asacağı iddia edildi: Gözler 28 Kasım'da
16:16
Sayan Kaya’nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
Sayan Kaya'nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 20:03:04. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce’de Depremi’nin yıl dönümünde saat 18.57’de sirenler çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android