Düzce'de Engelli Bireyler İçin Korumalı İş Merkezi Projesi Gelişiyor - Son Dakika
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Düzce'de Engelli Bireyler İçin Korumalı İş Merkezi Projesi Gelişiyor

Düzce\'de Engelli Bireyler İçin Korumalı İş Merkezi Projesi Gelişiyor

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinesindeki DOSKİM projesi, engelli bireylerin ekonomik ve sosyal hayata katılımını amaçlıyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, proje hakkında bilgi aldı.

24.12.2024 15:31  Güncelleme: 15:33
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DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) koordinasyonunda hazırlık çalışmaları devam eden Organize Sanayi Bölgesi Korumalı İş Merkezi ile ilgili proje ortakları arasında yer alan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye, projede gelinen son durum hakkında sunum yapıldı.

Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Faruk Özlü, DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sezgin Küçüktepe, OSB Müdürü Aylin Özdemir katıldı.

Toplantıda; Faruk Özlü'ye DOSKİM hakkında bilgilendirme yapıldı. Hayata geçirilmesi planlanan DOSKİM'in (Düzce Organize Sanayi Korumalı İş Merkezi) engelli bireylerin kendilerine belirlenen iş ve alanlarda uzmanlar denetiminde, DOSKİM'de şube açacak olan firmaların personelleri olarak istihdam edilerek ekonomik ve sosyal hayata katılmaları amaçlanıyor. Özlü, DOSKİM projesinin taraflara ve Düzce'ye hayırlı olmasını temenni etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Engelli Bireyler İçin Korumalı İş Merkezi Projesi Gelişiyor - Son Dakika

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