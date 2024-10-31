Düzce\'de Faruk Özlü ve Ahmet Arslan Buluştu

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DÜZCE (İHA) – 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk özlü ile aynı hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yapan Ahmet Aslan Düzce'de bir araya geldi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehri tanıtmaya ve değerini arttırmaya devam ediyor. Bu çerçevede 65. Hükümette beraber görev aldığı eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan Ahmet Arslan ile bir araya gelen Başkan Özlü, Düzce'de yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Düzce'ye ilgisinden ötürü teşekkürlerini ileten Başkan Özlü, Ahmet Arslan'a çalışmalarında başarılar diledi. - DÜZCE