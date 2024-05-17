Düzce'de Hacı Adayları Dualar Eşliğinde Kutsal Topraklara Uğurlandı - Son Dakika
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Düzce'de Hacı Adayları Dualar Eşliğinde Kutsal Topraklara Uğurlandı

Düzce\'de Hacı Adayları Dualar Eşliğinde Kutsal Topraklara Uğurlandı

Düzce'de 2024 yılının hacı adayı kafilesi kutsal topraklara uğurlandı. Uğurlama törenine Vali Selçuk Aslan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile İl Müftüsü Osman Aydın ile hacı adayları ve yakınları katıldı.

17.05.2024 16:05  Güncelleme: 16:07
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Düzce'de hacı adayları dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Düzce'de 2024 yılının hacı adayı kafilesi kutsal topraklara uğurlandı. Cedidiye Cami önünde düzenlenen uğurlama törenine Vali Selçuk Aslan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile İl Müftüsü Osman Aydın ile hacı adayları ve yakınları katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek 200 kişilik kafile, Düzce İl Müftüsü Osman Aydın'ın yaptığı duanın ardından tekbir ve salavatlar eşliğinde üzere yolcu edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Hacı Adayları Dualar Eşliğinde Kutsal Topraklara Uğurlandı - Son Dakika

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