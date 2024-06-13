Düzce'de Hayvan Pazarında Kurtarma Operasyonu

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Düzce'de hayvan pazarına satmak için getirdiği hayvanı rögar çukura düştü. Hayvanı boğulmasın diye mücadele ederken elleri yaralandı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasını vatandaşlar film izler gibi izledi.

Düzce'de hayvan pazarında hareketlik devam ediyor. Hayvan pazarına hayvanını satmak için getiren Abdurrahman Aksu ise hayvanının aksi çıkınca bir anda sahibini de sürükleyerek rögar çukuruna düştü. Hayvanı boğulmasın diye büyük çaba sarf ederken bir yandan da 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesiyle hayvan bulunduğu yerden çıkartılarak kurtarıldı.

Hayvan sahibi Abdurrahman Aksu ise "Bir tane kurbanım vardı onu getirdim oda buraya düştü. Hayvanı tutamadık bizi de çekti bizde düşsek bizde boğulacaktık, tutamadık. Çeke çeke geldi buraya düştü. Boğulmasın diye tutarken ellerim kanlar içinde kaldı, tutmasam boğuluyordu. Allah razı olsun arkadaşlarda yardım ettik tutuk kafasını yukarıya çektik" ifadelerinde bulundu.

Abdurrahman Aksu, hayvanını kredi çekip alıp besleyip satmak için getirdiği söyledi.

Kurtarma anını ise vatandaş film izler gibi izlediler. - DÜZCE