Düzce'de Hayvan Pazarında Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce'de Hayvan Pazarında Kurtarma Operasyonu

Düzce'de hayvan pazarına satmak için getirdiği hayvanı rögar çukuruna düşen bir vatandaş, hayvanı boğulmasın diye mücadele ederken yaralandı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasını ise vatandaşlar film izler gibi izledi.

13.06.2024 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de hayvan pazarına satmak için getirdiği hayvanı rögar çukura düştü. Hayvanı boğulmasın diye mücadele ederken elleri yaralandı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasını vatandaşlar film izler gibi izledi.

Düzce'de hayvan pazarında hareketlik devam ediyor. Hayvan pazarına hayvanını satmak için getiren Abdurrahman Aksu ise hayvanının aksi çıkınca bir anda sahibini de sürükleyerek rögar çukuruna düştü. Hayvanı boğulmasın diye büyük çaba sarf ederken bir yandan da 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesiyle hayvan bulunduğu yerden çıkartılarak kurtarıldı.

Hayvan sahibi Abdurrahman Aksu ise "Bir tane kurbanım vardı onu getirdim oda buraya düştü. Hayvanı tutamadık bizi de çekti bizde düşsek bizde boğulacaktık, tutamadık. Çeke çeke geldi buraya düştü. Boğulmasın diye tutarken ellerim kanlar içinde kaldı, tutmasam boğuluyordu. Allah razı olsun arkadaşlarda yardım ettik tutuk kafasını yukarıya çektik" ifadelerinde bulundu.

Abdurrahman Aksu, hayvanını kredi çekip alıp besleyip satmak için getirdiği söyledi.

Kurtarma anını ise vatandaş film izler gibi izlediler. - DÜZCE

Kaynak: İHA

İtfaiye, Düzce, Hayvan Hakları, Olay, İtfaiye, Acil Durum, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Hayvan Pazarında Kurtarma Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:40:25. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Hayvan Pazarında Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement