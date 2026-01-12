Huzurevi sakinlerinin kullandığı otobüs durağının camlarını kırdılar

Düzce (İHA) – Düzce'nin Bahçeşehir Bölgesi'nde huzurevi sakinlerinin de kullandığı otobüs durağının camları kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kırılarak, tuzla buz edildi.

Düzce'nin Bahçeşehir Bölgesi 14. bölgede bulunan Hilmi Çilingir Huzurevi önünde bulunan otobüs durağının camlarına kimliği belirsiz kişi yada kişilerce zarar verildi. Huzurevi sakinlerinin ve çevrede bulunan vatandaşların kullandığı otobüs durağının tamiratı için Düzce Belediyesi ekipleri tarafından çalışma başlatılırken, durak camına zarar verenlerin tespit edilmesi için çevre kameralara inceleniyor. - DÜZCE