Düzce tarihinin en büyük yatırımı başladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün mega projesi 'Düzce İçme Suyu Altyapı Yenileme Projesi' kapsamında şehir şebekesi yenileme çalışmaları Aziziye mahallesinde başladı. Toplamda 1250 kilometrelik şehir şebekesinin yenilenmesini kapsayan proje ile Düzce'deki içme sularında yaşanan basınç, kesinti, arıza ve kirlilik sorunu tarihe karışacak.

Başkan Faruk Özlü'nün göreve geldiği ilk günden bu yana üzerinde çalıştığı 'Düzce İçme Suyu Altyapı Yenileme Projesi' fiilen başladı. Aziziye mahallesinde başlayan çalışmalar kapsamında şehir şebekesinin ana hatlarından biri olacak ve arıtma tesisinden merkeze uzanan bin 200 metreküp kapasiteli borular Beyköy yolu üzerinde döşenmeye başladı. 45 Milyon Euro bütçeli projenin Düzce tarihinin en büyük yatırımlarından biri olduğunu her zaman hatırlatan Başkan Özlü; "Biz şehrimize bir projeksiyon çiziyoruz. Çizdiğimiz projeksiyon planı en kısa 50 yıllık geleceği kapsıyor. Şehrimizin içme suyu şebekesi çok eski yıllarda inşa edilmiş ve iki deprem yaşamış, sel felaketleri ile hasar almış bir yapı. Göreve geldiğim ilk günden itibaren bu sistemi değiştirmek için tüm imkanları seferber ettik. Bu yatırım için kaynak oluşturmamız gerekiyordu, en zor kısmı tamamladık Allah'a şükür. Şimdi sıra 1250 kilometrelik şehir şebekesini yenileme işi kaldı. Bu çalışmayı da 2 ya da 2,5 yıl gibi bir süre içinde bitirme hedefimiz var. Düzce tarihinin en büyük yatırımı olan bu çalışmayı siyasi hayatıma mal olsa dahi yapacağımı söylemiştim, Düzceli hemşehrilerime verdiğimiz sözü tutacağız inşallah" dedi.

Regülatörler, arıtma, şebeke değişimi

Şehir şebekesi değişim süreci başlarken içme suyu kaynaklarının çeşitlendirilmesi kapasitesinin artırılması için de önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Mevcut su kaynağı Uğur Suyu regülatöründe yapılan yenileme ile kapasite artırıldı, hasarlar giderilirken kaynaklara ek olarak Bıçkı Deresi üzerinde yeni bir regülatör inşa edildi, kaynaktan alınan suyun arıtma tesisine ulaştırılması için yeni bir terfi istasyonu da yapıldı. Ayrıca Uğur Suyu ve Bıçkı Deresi'nden arıtma tesisine 5,4 kilometre uzunluğunda çelik isale hattının da yapımı tamamlandı. Günlük 130 bin metreküp arıtma kapasitesine sahip olacak yeni arıtma tesisinin inşası ise sürüyor. SCADA kontrollü dijital altyapı ile su dağıtımı ve arıza yönetimi sunacak arıtma tesisinin bu sene içerisinde tamamlanması ile kapasite 5 kat artırılmış olacak.

Toplam yatırım maliyetleri 1 Milyar 768 Milyon TL ve 45 Milyon Euro olan bu dev projeler tamamlandığında Düzce'de içme suyu sorunları tamamen çözülmüş olacak. - DÜZCE