Düzce tarihinin en büyük yatırımı başladı

14.03.2026 10:28  Güncelleme: 10:35
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 1.250 kilometrelik şehir şebekesinin yenilenmesini kapsayan mega projesinin çalışmalarına Aziziye mahallesinde başladı. Proje ile içme sularındaki basınç, kesinti, arıza ve kirlilik sorunları çözülecek.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün mega projesi 'Düzce İçme Suyu Altyapı Yenileme Projesi' kapsamında şehir şebekesi yenileme çalışmaları Aziziye mahallesinde başladı. Toplamda 1250 kilometrelik şehir şebekesinin yenilenmesini kapsayan proje ile Düzce'deki içme sularında yaşanan basınç, kesinti, arıza ve kirlilik sorunu tarihe karışacak.

Başkan Faruk Özlü'nün göreve geldiği ilk günden bu yana üzerinde çalıştığı 'Düzce İçme Suyu Altyapı Yenileme Projesi' fiilen başladı. Aziziye mahallesinde başlayan çalışmalar kapsamında şehir şebekesinin ana hatlarından biri olacak ve arıtma tesisinden merkeze uzanan bin 200 metreküp kapasiteli borular Beyköy yolu üzerinde döşenmeye başladı. 45 Milyon Euro bütçeli projenin Düzce tarihinin en büyük yatırımlarından biri olduğunu her zaman hatırlatan Başkan Özlü; "Biz şehrimize bir projeksiyon çiziyoruz. Çizdiğimiz projeksiyon planı en kısa 50 yıllık geleceği kapsıyor. Şehrimizin içme suyu şebekesi çok eski yıllarda inşa edilmiş ve iki deprem yaşamış, sel felaketleri ile hasar almış bir yapı. Göreve geldiğim ilk günden itibaren bu sistemi değiştirmek için tüm imkanları seferber ettik. Bu yatırım için kaynak oluşturmamız gerekiyordu, en zor kısmı tamamladık Allah'a şükür. Şimdi sıra 1250 kilometrelik şehir şebekesini yenileme işi kaldı. Bu çalışmayı da 2 ya da 2,5 yıl gibi bir süre içinde bitirme hedefimiz var. Düzce tarihinin en büyük yatırımı olan bu çalışmayı siyasi hayatıma mal olsa dahi yapacağımı söylemiştim, Düzceli hemşehrilerime verdiğimiz sözü tutacağız inşallah" dedi.

Regülatörler, arıtma, şebeke değişimi

Şehir şebekesi değişim süreci başlarken içme suyu kaynaklarının çeşitlendirilmesi kapasitesinin artırılması için de önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Mevcut su kaynağı Uğur Suyu regülatöründe yapılan yenileme ile kapasite artırıldı, hasarlar giderilirken kaynaklara ek olarak Bıçkı Deresi üzerinde yeni bir regülatör inşa edildi, kaynaktan alınan suyun arıtma tesisine ulaştırılması için yeni bir terfi istasyonu da yapıldı. Ayrıca Uğur Suyu ve Bıçkı Deresi'nden arıtma tesisine 5,4 kilometre uzunluğunda çelik isale hattının da yapımı tamamlandı. Günlük 130 bin metreküp arıtma kapasitesine sahip olacak yeni arıtma tesisinin inşası ise sürüyor. SCADA kontrollü dijital altyapı ile su dağıtımı ve arıza yönetimi sunacak arıtma tesisinin bu sene içerisinde tamamlanması ile kapasite 5 kat artırılmış olacak.

Toplam yatırım maliyetleri 1 Milyar 768 Milyon TL ve 45 Milyon Euro olan bu dev projeler tamamlandığında Düzce'de içme suyu sorunları tamamen çözülmüş olacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
ABD resmen duyurdu: Irak’ta düşen uçakta 4 asker öldü ABD resmen duyurdu: Irak'ta düşen uçakta 4 asker öldü
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
Yargıtay’a 8 yeni üye seçildi Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Hiranur’u gören son tanık: Yüzü gülüyordu Hiranur'u gören son tanık: Yüzü gülüyordu

11:13
Sorulan soru “Allah Nihat Hoca’ya sabır versin“ dedirtti
Sorulan soru "Allah Nihat Hoca'ya sabır versin" dedirtti
10:45
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta İran’ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
09:54
Bir coğrafya daha karıştı 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
Bir coğrafya daha karıştı! 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
09:52
Netanyahu öldü mü İddiaları güçlendiren görüntü
Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü
09:38
Savaş sürerken Türkiye’den yeni “Kamikaze İHA K2“ hamlesi Bayraktar “sürpriz“ deyip duyurdu
Savaş sürerken Türkiye'den yeni "Kamikaze İHA K2" hamlesi! Bayraktar "sürpriz" deyip duyurdu
08:51
Park halindeki otomobilde ölü bulundu
Park halindeki otomobilde ölü bulundu
08:44
İlber Ortaylı’nın ailesinden anlamlı istek Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
Advertisement
