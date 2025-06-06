Düzce\'de İstanbul\'un Fethi Coşkuyla Kutlandı

DÜZCE (İHA) – İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü, Düzce Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından düzenlenen programla yad edildi.

Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kutlama törenine öğrenciler, öğretmenler, veliler ve davetliler yoğun ilgi gösterdi. Program; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Türkiye birincisi olan öğrencisi Berat Gürbüz'ün gerçekleştirdiği Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından sahneye çıkan Düzce Belediyesi Mehter Takımı'nın marşları salonda coşku uyandırdı. Ardından, İstanbul'un fethini konu alan sinevizyon gösterimiyle tarihi bir yolculuk sunuldu. Düzce Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi, izleyicilere hem duygusal anlar yaşattı hem de fetih ruhunu yeniden hissettirdi. Program, büyük bir beğeni ve takdirle takip edilirken, İstanbul'un fethine duyulan saygı ve minnetin bir kez daha ifade edildiği anlamlı bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti. - DÜZCE