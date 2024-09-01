Düzce'de İstiklal OSB Jandarma Karakol Komutanlığı açıldı - Son Dakika
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Düzce'de İstiklal OSB Jandarma Karakol Komutanlığı açıldı

Düzce\'de İstiklal OSB Jandarma Karakol Komutanlığı açıldı

Düzce'de binlerce kişinin çalıştığı birinci organize sanayi bölgesinde İstiklal OSB Jandarma Karakol Komutanlığı hizmete girdi. İstiklal OSB Jandarma Karakol Komutanlığı, Düzce ve ülke ekonomisine katkı sağlayan 1. OSB'nin yanı sıra çevre köylerde asayiş ve güvenlik hizmeti verecek. Vali Selçuk Aslan, törende yaptığı konuşmada emniyet ve jandarma birimlerine teşekkürlerini iletti ve huzurun devamı için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

01.09.2024 09:52
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de binlerce kişinin çalıştığı birinci organize sanayi bölgesinde İstiklal OSB Jandarma Karakol Komutanlığı açıldı.

Düzce ve ülke ekonomisine katkı sağlayan farklı ölçeklerde 74 fabrika ile 7 bini aşan çalışanın yer aldığı 1. OSB'nin yanı sıra Develi, Çakır Hacı İbrahim, Kutlu ve Konaklı köylerimize asayiş ve güvenlik hizmetinde bulunacak İstiklal OSB Jandarma Karakol Komutanlığı hizmete girdi.

Törende konuşan Vali Selçuk Aslan, huzurun yüzyılı olarak da adlandırılan Türkiye Yüzyılı vizyonuna uyumlu, tüm paydaşlarla koordinasyon içinde, her türlü suç ve suçluya sıfır tolerans duygusuyla hareket ettiklerini belirterek, ilde huzurun devamı için gayretlerinden ve çalışmalarından dolayı emniyet ile jandarma birimlerine teşekkürlerini iletti.

Kurdele kesiminin ardından Vali Selçuk Aslan, karakol ziyaret ve denetim defterini imzalayarak, karakol telsizinden jandarma teşkilatını kutladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de İstiklal OSB Jandarma Karakol Komutanlığı açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de İstiklal OSB Jandarma Karakol Komutanlığı açıldı - Son Dakika
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