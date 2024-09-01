Düzce\'de İstiklal OSB Jandarma Karakol Komutanlığı açıldı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de binlerce kişinin çalıştığı birinci organize sanayi bölgesinde İstiklal OSB Jandarma Karakol Komutanlığı açıldı.

Düzce ve ülke ekonomisine katkı sağlayan farklı ölçeklerde 74 fabrika ile 7 bini aşan çalışanın yer aldığı 1. OSB'nin yanı sıra Develi, Çakır Hacı İbrahim, Kutlu ve Konaklı köylerimize asayiş ve güvenlik hizmetinde bulunacak İstiklal OSB Jandarma Karakol Komutanlığı hizmete girdi.

Törende konuşan Vali Selçuk Aslan, huzurun yüzyılı olarak da adlandırılan Türkiye Yüzyılı vizyonuna uyumlu, tüm paydaşlarla koordinasyon içinde, her türlü suç ve suçluya sıfır tolerans duygusuyla hareket ettiklerini belirterek, ilde huzurun devamı için gayretlerinden ve çalışmalarından dolayı emniyet ile jandarma birimlerine teşekkürlerini iletti.

Kurdele kesiminin ardından Vali Selçuk Aslan, karakol ziyaret ve denetim defterini imzalayarak, karakol telsizinden jandarma teşkilatını kutladı. - DÜZCE