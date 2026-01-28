Milletvekili Öztürk, Hizmet-İş Sendikası yöneticilerini ağırladı

İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Ali Kemal Esen, Başkan Yardımcısı Ömer Onur ve Belediye Temsilcisi Ahmet Yağ'ı misafir etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Düzce'ye yönelik konular ele alınarak karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milletvekili Ercan Öztürk, "Düzce'mizle ilgili meseleler üzerine istişarelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri ve kıymetli hediyeleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hizmet-İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Ali Kemal Esen ise, sendika olarak Düzce'nin gelişimi ve çalışanların haklarının korunması adına her türlü iş birliğine açık olduklarını belirterek, "Milletvekilimizi ziyaret ederek hem sendikal çalışmalarımız hakkında bilgi verdik hem de Düzce'mizin gündemine dair değerlendirmelerde bulunduk. Misafirperverlikleri ve yapıcı yaklaşımları için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Sendika Başkanı Esen, ziyaretin anısına Öztürk'e hediye taktim etti. - DÜZCE