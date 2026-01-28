Milletvekili Öztürk, Hizmet-İş Sendikası yöneticilerini ağırladı - Son Dakika
Yerel

Milletvekili Öztürk, Hizmet-İş Sendikası yöneticilerini ağırladı

Milletvekili Öztürk, Hizmet-İş Sendikası yöneticilerini ağırladı
28.01.2026 11:49  Güncelleme: 11:51
Hizmet-İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Ali Kemal Esen, Milletvekili Ercan Öztürk ile bir araya gelerek Düzce'nin meseleleri üzerine istişarelerde bulundu. Ziyaret sırasında karşılıklı iş birliği vurgulandı.

İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Ali Kemal Esen, Başkan Yardımcısı Ömer Onur ve Belediye Temsilcisi Ahmet Yağ'ı misafir etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Düzce'ye yönelik konular ele alınarak karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milletvekili Ercan Öztürk, "Düzce'mizle ilgili meseleler üzerine istişarelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri ve kıymetli hediyeleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hizmet-İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Ali Kemal Esen ise, sendika olarak Düzce'nin gelişimi ve çalışanların haklarının korunması adına her türlü iş birliğine açık olduklarını belirterek, "Milletvekilimizi ziyaret ederek hem sendikal çalışmalarımız hakkında bilgi verdik hem de Düzce'mizin gündemine dair değerlendirmelerde bulunduk. Misafirperverlikleri ve yapıcı yaklaşımları için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Sendika Başkanı Esen, ziyaretin anısına Öztürk'e hediye taktim etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ercan öztürk, Milletvekili, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Milletvekili Öztürk, Hizmet-İş Sendikası yöneticilerini ağırladı - Son Dakika

12:19
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Milletvekili Öztürk, Hizmet-İş Sendikası yöneticilerini ağırladı - Son Dakika
