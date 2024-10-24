Düzce'de Kızılay Meydanı İçin Sokak Sağlıklaştırma Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Düzce'de Kızılay Meydanı İçin Sokak Sağlıklaştırma Projesi Başlatıldı

Düzce\'de Kızılay Meydanı İçin Sokak Sağlıklaştırma Projesi Başlatıldı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kızılay Meydanı'nda sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında yapılan düzenlemeleri tanıttı. Proje, esnaf görüşleri alınarak ve tarihi dokunun korunması hedeflenerek hazırlandı.

24.10.2024 19:27  Güncelleme: 19:28
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentin en eski çarşısı Tarihi Kızılay Meydanı ve çevresi için hazırlanan Sokak Sağlıklaştırma Projesi sunum toplantısına katıldı. Şehrin en işlek noktalarından biri olan Kızılay Meydanı'nda iş yapan esnafların da temsil edildiği toplantıda çarşı sokaklarının yayalaştırılması, zemin düzenlemesi, aydınlatılması, dış cephe düzenlemeleri ve tematik sokak önerileri değerlendirildi.

Başkan Faruk Özlü şehrin işlek cadde, çarşı ve meydanlarının tarihine uygun ve günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenmesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Caddesi ve Cedidiye Meydanı'nda uygulanan Kent Estetiği Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların ardından Asar Deresi asma köprü inşasının da tamamlanması ile birlikte Kızılay Meydanı'nda Sokak Sağlıklaştırma yapılması için proje hazırlandı. Daha önce bölgede işyeri olan esnaflarla bir araya gelen Başkan Özlü, toplam zemin 15 bin 700 metrekare, dış cephe ise toplamda 57 bin 882 metrekare olan alan için planlanan yenileme ve sağlıklaştırma çalışmalarının mülk sahipleri, esnaflar ve kurumların iş birliği ile yürütülmesi yönünde hazırlanan proje sunumunu değerlendirdi.

"İlk önceliğimiz sokakların aydınlatılması"

Düzce'de vatandaşların ticari faaliyetlerinin büyük bir bölümünü içinde barındıran ve yaya sirkülasyonunun en yoğun olduğu yerlerden biri olan Kızılay Meydanı'nda dar sokakların belli saatlerde trafiğe kapatılması ile sokakların aydınlatılması konusunun büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Faruk Özlü, projeden bahsederek; "Kızılay Meydanı geçmişten bugüne şehrimizin en işlek noktalarından biri. Burası Cedidiye Meydanı, Merkez Büyük Cami, Asar Deresi Asma Köprüler ve Zincirlikuyu Çarşısı ile ayrılmaz, birbirini tamamlayan bir güzergah. Bu güzergahta şehrimizin silüetini geçmişten günümüze taşımak kent estetiğinin devamlılığını sağlamak üzere esnafımızın da görüşünü alarak bir çalışma başlattık. Eski yapıların yoğunlukta olduğu bölgede tematik sokaklar, dış cephe düzenlemeleri ve yayalaştırılan sokakların aydınlatılması ile zemin iyileştirmesini eş zamanlı olarak hayata geçirmeyi istiyoruz. Tabi burada önceliğimiz proje alanı içindeki sokaklarımızın aydınlatılmasını sağlamaktır. Cedidiye Cami, Merkez Büyük Cami, Asar Deresi Asma Köprüleri arasındaki yaklaşık 15 bin 700 metrekarelik alan için zemin düzenlemesi, 57 bin 882 metrekarelik alanda cephe düzenlemesini kapsayan bu çalışma sayesinde hem işyerlerinin daha verimli çalışmasını sağlayacak hem de kentsel görünümü tarihten bugüne taşıyacağız. Bu konuda gerekli altyapıyı oluşturduk, esnafımızın da desteğini aldık" dedi.

Ana tema: zamansız çarşı

Kızılay Meydanı'nın tarihi ile bugünkü misyonunun araştırılarak hazırlandığı proje çalışmalarının ana teması 'Zamansız Çarşı' olarak belirlendi. Bir tarafı Tarihi Zincirlikuyu'ya çıkan ve diğer tarafı Asar Deresine açılan bölgedeki sokaklar için 3 farklı konsept hazırlanırken, binaların karakter yapılarına uygun farklı malzemeler ile uygulanacak yüzey katmanları, tabela uygulaması ve dış cephe düzenlemeleri de proje ayrıntılarında yer aldı. Ayrıca tarihi çarşı özelliğini kaybetmemesi adına görünen alanlarda taş ve ahşap malzeme kullanılması yönünde fikirler de paylaşıldı.

Ulaşım master planı ile entegre yayalaştırma

Bölgenin çarşı konseptini güçlendirmek, hava ve çevre kirliliğini engellemek üzere araç girişinin en az seviyeye indirilmesi için yayalaştırma planının da görüşüldüğü toplantıda Başkan Özlü, Ulaşım Master Planı ile uyumlu şekilde bölgede bir düzenleme yapılması gerektiğine vurgu yaparak "Biz şehrimiz için hemşehrilerimiz için ne yapıyorsak en güzelini yapalım ama mutlaka kalıcı yapalım. Bu işlerin sürekliliği ve kalıcılığını ancak ve ancak iyi araştırıp tüm imkanları en kullanışlı biçimde hayata geçirirsek ve en önemlisi esnafımızın, vatandaşımızın beklentisini, beğenisini kazanırsak sağlayabiliriz. Dolayısıyla şehrimizin sıkışmış olan merkezinde yayaların daha rahat hareket etmesi için yayalaştırmayı çok önemli buluyorum. Bu konuda uygulamalarımızı Ulaşım Master Planı ile eşgüdümlü şekilde yürüteceğiz. Sosyal ve sayısal verileri inceleyerek gerekeni en uygun şekilde hayata geçireceğiz. Burada esnafımızın, vatandaşımızın, bisikletlilerin, yayaların, herkesin taleplerini karşılamak için çalışacağız. Bu güzel ve kalıcı eseri birlikte emek vererek hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Kızılay Meydanı İçin Sokak Sağlıklaştırma Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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