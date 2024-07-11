Düzce'de Koruyucu Aile Durağı Tanıtıldı - Son Dakika
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Düzce'de Koruyucu Aile Durağı Tanıtıldı

Düzce\'de Koruyucu Aile Durağı Tanıtıldı

Düzce'de koruyucu aile müessesesinin tanıtımı ve teşviki için 2 otobüs durağı Koruyucu Aile Durağı olarak giydirildi. Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi tarafından desteklenen proje kapsamında, otobüs duraklarına koruyucu aile olma şartları ve başvuru süreçleri hakkında bilgilendirme posterleri yerleştirildi.

11.07.2024 08:39  Güncelleme: 08:40
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de koruyucu aile müessesesinin tanıtımı ve teşviki için 2 otobüs durağı Koruyucu Aile Durağı olarak giydirildi.

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesinin desteğiyle 2 otobüs durağını koruyucu aile nasıl olunur? Kimler koruyucu aile olabilir? Gibi tanıtımın yer aldığı afişlerle giydirildi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Koruyucu Aile Durağını sosyal medya hesabından paylaşarak "Koruyucu aile müessesinin tanıtılması ve teşvik edilmesi için Valiliğimiz ve Düzce Belediyemizin katkılarıyla, iki otobüs durağı Koruyucu Aile Durağı olarak giydirdik. Otopark Cami Karşısı ve Çoban Mevkii'ndeki duraklarımızda koruyucu aile olma şartları ve başvuru süreçleri hakkında bilgilendirme posterleri yer alıyor. Koruyucu aile hakkında bilgi almak ve bu önemli hizmet modeline katkı sağlamak isteyen vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ile temas kurabilirken bu önemli hizmet modeli için tanıtım çalışmalarımız her zeminde devam etmektedir" ifadelerine yer verdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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