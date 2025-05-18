Düzce\'de Off-Road Festivali Renklendi

Düzce'de 34'üncüsü gerçekleştirilen Off-Road festivalinde parkura giren araçlar izleyenlere aksiyon dolu anlar yaşattı.

Düzce Safari Off-Road Kulübü tarafından 34'üncüsü gerçekleştirilen Off-Road Festivali Gümüşova Kavlışan mevkisinde gerçekleştirildi. Binlerce kişinin izleyici olarak katıldığı festivalde 30 ekstrem ve 44 hız etabında araçlar yarıştı. Giresun, Bursa, Bolu, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, İstanbul ve Ankara'dan gelen yarışmacılar parkurda izleyenlere aksiyon dolu anlar yaşatırken, seyirciler de bu anları pürdikkat izledi. Yarışlara katılan Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Olumsuz hava koşullarına rağmen burası panayır yeri gibi. Sporseverler özellikle otomobil sporlarını sevenler burayı hıncahınç doldurmuş durumda. Kazasız belasız güzel bir etkinlik olmasını temenni ediyorum. Her zaman her işimizde olduğu gibi önceliğimiz iş güvenliği diyoruz. Yarışmacılara başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE