Düzce'de Tıbbi Bitkiler Semineri Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Düzce'de Tıbbi Bitkiler Semineri Gerçekleştirildi

Düzce\'de Tıbbi Bitkiler Semineri Gerçekleştirildi

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi Ziraat Teknikeri Mehmet Ali Altıokka, tıbbi bitkilerin bilinçli kullanımı ve yetiştirilmesi üzerine Düzce Üniversitesi'nde seminer verdi. 72 bin bitkinin tıbbi amaçlı kullanıldığını belirten Altıokka, etiket levhalarının önemine dikkat çekti.

02.12.2024 20:31  Güncelleme: 20:41
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DÜZCE (İHA) – Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi Ziraat Teknikeri Mehmet Ali Altıokka, dünyada 72 bin bitkinin tıbbi amaçla kullanıldığını belirterek, bilinçsiz kullanımın önüne geçmek amacıyla etiket levhaları kullanılması gerektiğini ifade etti.

Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSTİBAM) ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen "Bağ, Bahçe, Çiçek" seminerlerinin ilki DÜSTİBAM Botanik Bahçesi Müzesi ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. DÜSTİBAM Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy'un açılış konuşması ile başlayan programa konuşmacı olarak Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi Ziraat Teknikeri Mehmet Ali Altıokka katıldı.

Düzce Üniversitesi Botanik Bahçesi'nin kuruluşunda verdikleri destekten dolayı Düzce ve Sakarya Belediyelerine teşekkür eden Prof. Dr. Necmi Aksoy, Botanik Bahçesi'nde çok sayıda tıbbi ve aromatik bitki bulunduğunu söyledi. Tıbbi ve aromatik bitkiler yönünden çok değerli bir doğaya sahip olan Düzce'de bu bitkilerin

çok farklı türlerinin yer aldığını dile getiren Prof. Dr. Aksoy, "Bilim insanları olarak bu türlerin çalışmalarını yaparak, korunmalarını ve üretilmelerini sağlamalıyız" dedi.

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nin kuruluşu, tasarımı, hedefleri ve gerçekleştirdikleri faaliyetlerden bahseden Altıokka, "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği" başlıklı sunumunda tıbbi ve aromatik bitkilerin neden yetiştirilmesi gerektiğini anlattı. Doğadan toplanması, kültüre alınması ve tarla hazırlık aşamalarını ayrıntılı bir şekilde ele alan Altıokka, sulama sistemleri, toprak ve gübre çeşitleri, hasat, kurutma, muhafaza yöntemleri, hibe ve teşvik gibi birçok konu hakkında bilgiler verdi. Bilinçsiz kullanımın önüne geçmek amacıyla etiket levhaları kullanılması gerektiğini ifade eden Altıokka, dünyada 72 bin bitkinin tıbbi amaçla kullanıldığını vurguladı. Çin ve Hindistan'ın tıbbi ve aromatik bitkilerin hem üretiminde hem de kullanımında dünyada ilk sıralarda olduğunu belirten Altıokka, bu bitkilerin ülkemizde ise sanayi, sağlık ve turizm sektörlerinde kullanıldığını söyledi. Altıokka, doğadan bilinçsizce toplanması sonucu türlerin tehlikeye girdiğine dikkat çekerek, "Bitki türlerinin tarımının yapılmasıyla kaliteli ve istenen miktarda ürün temini sağlanması garanti altına alınmış olur ve doğal türlerimizde kurtulmuş olur" dedi.

Soru-cevap bölümüyle devam eden program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Tıbbi Bitkiler Semineri Gerçekleştirildi - Son Dakika

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