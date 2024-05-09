Düzce\'de Turizm Hizmetleri Geliştiriliyor

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Düzce'de turizmin geliştirilmesine yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Aydınpınar'daki dome çadırlar ile Akçakoca'daki tarihi konakların hizmete girdiğini söyledi.

Kuzeyde denizi ve antik kenti, güneyde yayla ve şelaleleri ile zengin turizm potansiyeline sahip Düzce'de, turizm hizmetlerini çeşitlendirmek amacıyla Başkan Faruk Özlü tarafından çalışmalar yürütülüyor. Eşsiz doğal ve kültürel güzelliklere sahip olan kentte, turizm atağına geçen Düzce Belediyesi, uzun yaz tatillerinin yanı sıra, hafta sonu tatilleri ve günübirlik geziler için gelen misafirlerinin beklentisini karşılayacak tesislerini bir bir hizmete açıyor.

Doğanın kalbinde lüks konaklama

Muhteşem tabiatı ile dikkat çeken ve 5 adet şelale kümesinden oluşan Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı içerisinde 1 bungalov ev ile 9 dome çadır doğanın güzellikleri ile vatandaşları buluşturuyor. Ayrıca bölgeye 19 bungalov daha yapılması planlanıyor. Düzce'nin denize açılan kapısı Akçakoca İlçesi'nde Yukarı Mahalle'de bin 236 metrekare arsa içinde yer alan iki tarihi konak ise müşterilerini ağırlamaya başladı. 18 yatak kapasiteli Akçakoca Bey Konaklarında, butik restoran ve kır bahçesi de bulunuyor.

Başkan Özlü Düzce'ye davet etti

Düzce Belediyesi olarak turizmin geliştirilmesine yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Faruk Özlü, Aydınpınar'da kurulan dome çadırların çok büyük beğeni kazandığı söyledi. Aynı zamanda Batı Karadeniz bölgesinin incisi Akçakoca'da da turizm konusunda önemli faaliyetlerde bulunduklarını anlatan Özlü, "Bilindiği üzere Vilayetler Evi'ne ait 2 konak ve oteli Düzce Belediyesi olarak biz devraldık. Konaklarımızı hizmete açtık. Sabah kahvaltısı, yemek ve konaklama hizmeti veriyoruz. Yine otelde tadilat çalışmalarımız sürüyor. Orayı da bu yaz turizmin hizmetine açacağız. Turizm birinci önceliklerimiz arasında. Bu maksatla Düzce Beltur adıyla bir şirket kurmuştuk. Bütün turizm faaliyetlerimizi bu şirket bünyesinde sürdürüyoruz. Bu vesileyle bütün Düzcelileri, İstanbul'dan, Ankara'dan, Türkiye'nin her yerinden misafirlerimizi davet ediyor, tesislerimizde konaklamalarını ve yöresel ürünleri değerlendirmelerini rica ediyoruz, istiyoruz. Düzce'ye ve Türkiye'ye hayırlı olsun" dedi. - DÜZCE