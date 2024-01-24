Düzce\'den Umre\'ye gidecek vatandaşlara seminer düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile Umre Organizasyonu Düzce'den kutsal topraklara gidecek olan 156 vatandaşa seminer düzenlendi.

İl Müftülüğü Konferans Salonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan seminerde ilk olarak İl Müftüsü Osman Aydın konuştu.

Umre'nin önemine değinen Müftü Aydın, "Umre yolculuğu turistlik bir ziyaret değildir. Umre yolculuğu bir yenilenme yolculuğudur. Umre yolculuğu Kabe'ye, Peygamberimize, Arafat'a, Hendek Savaşı'nın olduğu yerlere, Uhud Savaşı'nın olduğu mekanlara, şehitlerin efendisi Hz. Hamza'nın ve diğer bütün şehitlerimizi ziyaret edildiği bir yolculuktur. Bu yolculuk sadece sizin için değil sizi gönderenler için, sizin üzerinizde hakkı olanlar için, üzerinde yaşadığımız bu ülkemizin mutluluğu için, hastaların şifa bulması, dertlilerin deva bulması ve özellikle son zamanlarda televizyonlarda izleyip de üzüldüğümüz, gözyaşı döktüğümüz Filistin'deki, kadın, erkek, çocuk, çaresiz ve savunmasız insanların diğer Müslüman kardeşlerimizin vefatı ve sonrasındaki o zor durumlarını kurtulmaları için dua yolculuğudur" ifadelerini kullandı.

Seminer Müftü Yardımcısı Yavuz Horoz'un "İbadet Bilinci ve Umre Menasiki", Talha Demirkaya'nın "Hz. Peygamber (s.a.s.), Mescid-i Nebevi ve Medine" ve Şube Müdürü Cengiz Akça'nın "Temel Sağlık Bilgileri" dersleri devam etti.

İl Müftü Yardımcısı Derya Topalcık tarafından ise "Kadınlara Özgü Konular" dersi ile seminer sona erdi. - DÜZCE