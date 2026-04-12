Ölümden dönen yavru kedilere süt anne kucak açtı - Son Dakika
12.04.2026 14:57  Güncelleme: 15:01
Düzce'de su kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren iki yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Belediye hayvan konukevinde başka bir kedi tarafından sahiplenilen yavrular, sağlık durumlarıyla dikkat çekti.

Düzce'de su kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren ve itfaiye ekiplerince kurtarılan iki yavru kedi, belediyenin hayvan konukevindeki başka bir kedi tarafından sahiplenildi. Süt annenin yavru kedilere şefkati yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Konuralp bölgesinde dün dereye düşen iki yavru kedi, ihbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Ölümden dönen yavrular, Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Kurtsuyu Hayvan Konukevi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Sağlık durumları hızla iyiye giden yavru kedilerin annesini bulmak için düştükleri bölgede arama yapan ekipler, bir sonuç alamadı. Bunun üzerine anne sütüne ihtiyaç duyan yavrular için konukevinde arayışa girildi ve kısa sürede emziren bir kedi süt anne olarak yavrularla bir araya getirildi. Süt annenin yavruları şefkatle kabullenmesiyle kedilerin beslenme sorunu çözüme kavuştu.

"Şu anda beslenmelerinde ve sağlıklarında problem yok"

Düzce Belediyesi Veteriner Hekimi Berat Çarıkçı, kedilerin güvenli bir ortamda özenle bakıldığını belirterek, "Yavru kedilerimiz emin ellerde. Annelerini aradık ancak dereye düştükleri noktada bulamadık. Biz de kendilerine süt anne bulduk. Şu anda beslenmelerinde ve sağlık durumlarında bir problem yok. Bizim gözetimimiz altındalar" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Belediye, Kurtarma, İtfaiye, Yerel, Düzce, kedi, Son Dakika

