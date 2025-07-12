Düzce\'de Yaz Okulu Açıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde açılan yaz okulunda çocuklara reaktif oyunlar ve uygulamalı geziler ile bilgiler aktarılmaya devam ediyor.

Okulların tatil olması ile birlikte Düzce'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yaz kulüpleri de başlatıldı. Bu çerçevede il genelinde ki tüm gençlik merkezlerinde gerçekleştirilen yaz kulüplerinde çocuklara çeşitli eğitimler veriliyor. Son olarak öğrencilere Reaktif oyunlar ve uygulamalı geziler ile bilgilerin aktarımları yapılırken, gençlere yaz boyunca hem eğlence hem de öğrenim avantajları sunulmaya devam edilecek. - DÜZCE