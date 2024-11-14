Düzce\'de Yeni Okul İncelemesi

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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan Işık İlkokulunda incelemelerde bulundu.

Düzce'nin Çay Mahallesinde bulunan ve hasarlı olmasından dolayı yıkılan Işık İlkokulu yerine yenisi yapıldı. Düzce İl Özel İdaresinin ihalesiyle yapılan Işık İlkokulunda Vali Selçuk Aslan, Genel Sekreter Nuri Çelik, Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın ile birlikte incelemede bulundu. Geçici kabulü yapılan 24 sınıflı okulda incelemelerde bulunarak Aslan, yetkililerden bilgi aldı.

Okulun en kısa sürede eğitim öğretime açılması bekleniyor. - DÜZCE