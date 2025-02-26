Düzce'de Zabıta Ekiplerinden Ramazan Öncesi Gıda Denetimi - Son Dakika
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Düzce'de Zabıta Ekiplerinden Ramazan Öncesi Gıda Denetimi

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı öncesinde fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yaptı. Ekmeklerin gramajları kontrol edildi, çalışanların hijyen belgeleri ve iş yerinin genel hijyen koşulları incelendi.

26.02.2025 19:08
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Zabıta ekipleri gramaj ve hijyen kontrolü yaptı

-Ramazan öncesi gıda üretimi yapan yerlere denetim yapıldı

DÜZCE- Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı öncesinde halk sağlığını korumak amacıyla fırınlarda denetimler gerçekleştirdi. Ekmeklerin gramajı, çalışanların hijyen belgeleri ve işyerinin genel hijyen kurallarına uyup uymadığı incelendi.

Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, özellikle fırınlarda hijyen ve gramaj konularında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla geniş kapsamlı bir denetim yaptı. Denetimlerde, ekmeklerin gramajlarının standartlara uygun olup olmadığı kontrol edilirken, çalışanların hijyen belgeleri ve iş yerinin temizliği de gözden geçirildi.

Zabıta Müdürlüğü'nce, Ramazan ayı boyunca ekmek fırınları başta olmak üzere ve unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik denetimlerin sıklıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Zabıta Ekiplerinden Ramazan Öncesi Gıda Denetimi - Son Dakika

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