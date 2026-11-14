Düzce'deki matematik çalıştayı raporu görüş ve önerilerle yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce'deki matematik çalıştayı raporu görüş ve önerilerle yayımlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce\'deki matematik çalıştayı raporu görüş ve önerilerle yayımlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Düzce Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğindeki matematik çalıştayının raporu erişime açıldı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretmen ve akademisyen görüşleriyle önerileri bir araya getiren rapor, Fen Edebiyat Fakültesi'nin web sayfasında yer alıyor.

Düzce Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen çalıştayda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında matematikte ölçme ve değerlendirme süreçleri ele alındı. Öğretmen ve akademisyenlerin görüşleriyle hazırlanan rapor erişime açıldı.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen Ortaokul ve Lise Matematiğinde Ölçme-Değerlendirmeyi Yeniden Düşünmek: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalıştayının raporu yayımlandı. Öğretmenler ve akademisyenlerin görüşleri ile sınıf uygulamalarına yönelik önerileri bir araya getiren rapor, Fen Edebiyat Fakültesi'nin web sayfasında erişime sunuldu. Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen ve başkanlığını Doç. Dr. Duygu Arabacı'nın yürüttüğü çalıştayda, matematik öğretim programlarının ölçme ve değerlendirme boyutu ile beceri odaklı öğrenme yaklaşımları ele alındı. Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Erdoğan'ın davetli konuşmacı olarak katıldığı ve iki atölye çalışmasını yönettiği programda, matematik öğretmenleri ve akademisyenler deneyimlerini paylaştı. Çalıştay kapsamında yedi masada yürütülen atölye çalışmalarında, öğrencilerin yalnızca ulaştıkları sonuçları değil, çözüm yollarını ve gerekçelerini de dikkate alan değerlendirme yaklaşımları münazara edildi. İlk atölyede öğrenci çözümleri üzerinden matematiksel düşünme süreçlerini anlama ve geri bildirim geliştirme üzerine çalışılırken ikinci atölyede rutin matematik problemlerinin temelli olarak yeniden düzenlenmesi, öğrenme çıktıları ve becerilerle ilişkilendirilmesi üzerinde duruldu.

Atölyelerde ele alınan görüşler ve geliştirilen önerilerin derlendiği raporda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda matematik eğitiminde ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Kaynak: İHA
Milli Eğitim MüdürlüğüDüzce ÜniversitesiTürkiye YüzyılıYerel HaberlerGüncelEğitimDüzceYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
COP31’de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı COP31'de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Bütün salon ayağa kalktı Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:09
Bir köy imam arıyor 65 bin maaş, lojman, ek mesai
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai
08:35
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
07:48
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 11:32:42. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'deki matematik çalıştayı raporu görüş ve önerilerle yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android