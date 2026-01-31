Gazze\'ye 23 bin bebek maması yollandı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün öncülüğünde; Düzce Kent Konseyi, Filistin'e Destek Platformu, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katkılarıyla düzenlenen panayırda elde edilen gelirle temin edilen 23 bin paket bebek maması, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Düzce'de büyük bir dayanışma örneği sergilenerek gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşların yoğun ilgisi ve desteğiyle önemli bir yardım organizasyonuna imza atıldı. Elde edilen gelirle hazırlanan mama paketlerinin, özellikle Gazze'de yaşanan insani krizden etkilenen bebek ve çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yapılan yardımın insani bir sorumluluğun göstergesi olduğunu belirterek, mazlum coğrafyalara destek olmanın evrensel bir vicdan görevi olduğunu vurguladı. Özlü, organizasyona katkı sunan tüm kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve duyarlılık gösteren Düzceli vatandaşlara teşekkür etti. Düzce'den Gazze'ye uzanan bu anlamlı yardımın, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirmesi temenni edilirken, benzer destek çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceği ifade edildi. - DÜZCE