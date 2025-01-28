Düzce\'den Umre Kafilesi Uğurlandı

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DÜZCE (İHA) – Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre ibadetini yerine getirmek üzere Düzce'den yola çıkan kafile, Cedidiye Camii'nde düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program okunan ilahi, getirilen tekbir, salavat ve telbiyelerle devam etti. Sonrasında umrecilere hitap eden Düzce Müftüsü Osman Aydın, "Allah rızasını kazanmak için kutsal topraklara çıkmış olduğunuz umre yolculuğu hayırlı olsun. Duaların kabul olduğu mübarek beldelerde vatanımız, bayrağımız, Gazze'miz, Filistin'imiz için dualar bekliyoruz. Esirlerin serbest bırakılması ile başlayan bu sürecin inşallah özgür Filistin ile sonuçlanması için dualarınızı bekliyoruz. Sizlerden umre yolculuğu sonrası Hz. Ebubekir efendimizin doğruluğunu, Hz. Ömer efendimizin adaletini, Hz. Osman efendimizin hayasını, edebini, Hz. Ali efendimizin ilmini, cesaretini kuşanarak gelmenizi bekliyoruz" dedi.

İl Müftü Yardımcısı Talha Demirkaya'nın yaptığı dua ile umreciler kutsal topraklara uğurlandı. - DÜZCE