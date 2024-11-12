Düzce Depremi'nin 25. Yıldönümü Mesajı - Son Dakika
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Düzce Depremi'nin 25. Yıldönümü Mesajı

Düzce Depremi\'nin 25. Yıldönümü Mesajı

Vali Aslan, depremler için tedbirli olmamız gerektiğini vurguladı ve kayıpları anarak yeniden yapılandık.

12.11.2024 09:45
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 12 Kasım Düzce Depreminin 25. yıldönümünde yayımladığı mesajında "Tüm afetlere karşı öncelikle tedbirli, duyarlı ve hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Vali Selçuk Aslan mesajında 25 yıl geçmesine rağmen depremin hafızalarda tazeliğini koruğunu belirterek, " Türkiye'nin büyük afetleri arasında yer alan 12 Kasım 1999 tarihli Düzce Depremi'nin üzerinden 25 yıl geçti. Hafızalarımızda hala tazeliğini koruyan bu depremde ailemizden, arkadaşlarımızdan, akrabalarımızdan, çevremizden 845 canımızı kaybetmenin derin hüznünü kalplerimizde hissetmeye devam ediyoruz. Can kayıplarımızın yanı sıra depremin ilimizde bıraktığı yıkımın izlerini silmek için aradan geçen 25 yılda, şehrimizi yeniden imar ve ihya etmek adına devletimizin destek ve öncülüğünde tüm Düzceliler olarak her alanda gayretli çalışmalar gösterilmiştir. Bu bilinçle toplum olarak yaşanabilecek tüm afetlere karşı öncelikle tedbirli, duyarlı ve hazırlıklı olmalıyız. Eğitimden sağlığa, kültürden ekonomiye, ilimizin bulunduğu bölgenin rehberi olması için destek ve teşviklerle yapılan kalkınmanın sürdürülebilirliği adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her bir vatandaşımız, afet ve acil durum bilincini kavrayarak, en temel afet eğitimini almalı, yaşadığı ortamı afetlere hazır duruma getirmelidir. Bu amaçla; İçişleri Bakanlığımızın Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 Bin Arama Kurtarma Personeli Yetiştirilmesi Projesinin tamamlayıcısı olarak valiliğimizce arama ve kurtarma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile toplulukların kapasitelerinin geliştirilmesi projesini hayata geçirip kararlılıkla yürüterek toplumumuzun bütününde afetlere hazırlık sağlamak ve afet anında ihtiyacımız olan insan kaynağını oluşturma gayretindeyiz. Ülke olarak yaşadığımız afetlerden dersler çıkararak, devletimiz; tüm imkan ve kapasitesinin hızla seferber edildiği, meydana gelebilecek her türlü doğal afet veya olağanüstü durumlarda vatandaşlarımızın can-mal kaybı yaşamaması için tüm kurumlarıyla sahada olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Afetlere karşı dirençli şehirler oluşturmamız, özellikle depreme karşı dayanıklı bina inşa edilmesi, oluşabilecek zararları asgari seviyeye indirmenin en önemli unsurudur. Bu doğrultuda, devletimizin almış olduğu tedbirleri uygulamak ve tedbirlere duyarlı olmak hepimizin asli görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle, 12 Kasım 1999 Depremi'nin yıl dönümünde, ilimizin ve tüm vatanımızın benzer felaketleri bir daha yaşamamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyor, depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Selçuk Aslan, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Depremi'nin 25. Yıldönümü Mesajı - Son Dakika

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