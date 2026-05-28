Düzce Fen Lisesi\'nden Eğlenceli Etkinlik

DÜZCE (İHA) – Düzce Fen Lisesi öğrencileri, Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinliklerde voleybol oynayıp seramik atölyesinde hünerlerini sergileyerek stres attı.

Düzce Gençlik Merkezinde gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla etkinlik programı düzenlendi. Programa katılan Düzce Fen Lisesi öğrencileri, ilk olarak organize edilen voleybol maçında karşı karşıya geldi. Dostluk ve eğlencenin ön plana çıktığı karşılaşmada öğrenciler yüksek enerjiyle keyifli anlar yaşadı.

Spor etkinliğinin ardından seramik kil atölyesine geçen gençler, el becerilerini ve hayal güçlerini kullanarak kile şekil verdi. Birbirinden güzel ve özgün çalışmaların ortaya çıktığı renkli etkinlik, öğrencilerden ilgi gördü. - DÜZCE