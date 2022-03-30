Düzce, gastronomi ve tarih turizmiyle vitrine çıkıyor - Son Dakika
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Düzce, gastronomi ve tarih turizmiyle vitrine çıkıyor

30.03.2022 13:37
Düzce, gastronomi ve tarih turizmiyle vitrine çıkıyor

İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas ile bir araya gelen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, hem gastronomi hem de tarih şehri olan Düzce hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas ile bir araya gelen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, hem gastronomi hem de tarih şehri olan Düzce hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas'ı makamında ziyaret etti. Düzce ve belediyenin çalışmaları hakkında Arvas'a bilgilendirmelerde bulunan Başkan Özlü, Düzce Belediyesi tarafından bölgenin gastronomi turizmine katkı sağlaması için hazırlanan "Düzce Yemekleri ve Mutfak Sanatları" isimli kitabını da takdim etti. Kitabın titizlikle hazırlandığını belirten Özlü, çalışmanın içerisinde, bölgeye ait 281 çeşit lezzetin, en ince detayları ile yer aldığını söyledi. Osmangazi Dönemi komutanlarından Konuralp Gazi diyarı Düzce'nin kendine özgü ürünlerinin harmanlanmasıyla oluşan lezzetlerin her birinin ayrı bir hikayesi olduğunu anlatan Başkan Özlü, yemek yapmanın bir sanat olduğuna dikkat çekti. Faruk Özlü, Düzce'nin bu yemek sanatını uzun yıllardır en güzel şekliyle icra ettiğini ifade etti.

"Hem gastronomi hem de tarih şehri"

Düzce'nin hem gastronomi hem de tarih şehri olduğunu kaydeden Başkan Faruk Özlü, kentin 1323 yılında Orhan Gazi'nin komutanlarından Konuralp Bey'in öncülüğünde Bizanslıların hakimiyetinden kurtarılarak Osmanlı beylik topraklarına katıldığını söyledi. Özlü, Düzce'nin Bursa'nın fethinden 3 yıl önce Osmanlı'lara geçtiğine dikkat çekerek, Düzce şehir merkezinde bulunan Konuralp Mahallesi'nin dünya kültürel mirasına kazandırılması için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. Başkan Özlü, tarihi bölgede bulunan Konuralp Gazi'nin Türbesi'nde de restorasyon çalışmaları yapıldığını sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Özlü, kitapların takdiminin ardından İhlas Haber Ajansı Genel merkezinde birimlerin çalışmaları hakkında Hamit Arvas'tan detaylı bilgiler aldı. - İSTANBUL

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İhlas Haber Ajansı, Faruk Özlü, Gastronomi, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Düzce, gastronomi ve tarih turizmiyle vitrine çıkıyor - Son Dakika


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