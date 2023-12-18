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Düzce Gençlik Spor Müdürlüğü Genç Kariyer Akademisi düzenliyor - Son Dakika
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Düzce Gençlik Spor Müdürlüğü Genç Kariyer Akademisi düzenliyor

Düzce Gençlik Spor Müdürlüğü, gençlere alanında uzman kişiler tarafından bilgi vermek amacıyla Genç Kariyer Akademisi düzenliyor. İlk oturumda Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ikinci oturumda Vali Selçuk Aslan ve üçüncü oturumda bir firmanın Genel Müdürü Metehan Öztoprak konuşmacı olarak yer aldı.

Düzce Gençlik Spor Müdürlüğü Genç Kariyer Akademisi düzenliyor
18.12.2023 - 09:21,
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DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Genç Kariyer Akademisinde gençler alanında uzman kişiler tarafından bilgilendiriliyor.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü, işlerinde tecrübeli isimleri gençlerle buluşturmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan Genç Kariyer Akademisi'nde ilk oturum Düzce Belediyesi Başkanı Dr. Faruk Özlü yerel yönetimler sunumu ile başladı. Özlü, "Gençken aldığım bir öğüt ile sizlere de sesleniyorum, ne olursanız olun ama en iyisi siz olun" dedi.

İkinci oturum da Vali Selçuk Aslan, üniversiteli gençlerle kariyer planlamaları hakkında kişisel tecrübelerini paylaşarak, sorularını yanıtladı.

Üçüncü ve son oturum ise özel bir firmanın Genel Müdürü Metehan Öztoprak, ARGE sunumu ile gerçekleştirildi.

Genç Kariyer Akademisi programı Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'nın hediye takdimiyle son buldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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