Düzce Heyeti Ankara'da Bakan Özhaseki ile Görüştü

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DÜZCE(İHA) – Düzceli heyet Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Düzce'deki planlanan projeler ve yatırımları görüştü.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekçi, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, İGM Başkanı Fazlı Koç'tan oluşan Düzce heyeti TBMM'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile bir araya geldi.

Milletvekili Öztürk ziyaretle ilgili olarak, "Düzce İl Özel İdaremiz başta olmak üzere Çilimli, Gümüşova ve Yığılca Belediye'mizin önem arz eden ihtiyaç ve taleplerini görüştük, Çevre ve Şehircilik konularında planladığımız projeler için destek istedik. Heyelan risklerinin giderilmesi için gerekli olan iş makinesi ihtiyacı, kentsel dönüşümdeki çalışmaların hızlandırılması ve çevre kirliliğinin önlenmesiyle alakalı hibe araç ve gereç talep ettik. Düzce'mize gösterdiği ilgi ve alakaları için bakanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE