Düzce Heyeti Ankara'da Bakan Özhaseki ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce Heyeti Ankara'da Bakan Özhaseki ile Görüştü

Düzceli heyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Düzce'deki planlanan projeler ve yatırımları görüştü. Heyet, heyelan risklerinin giderilmesi, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için destek talep etti.

04.06.2024 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzceli heyet Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Düzce'deki planlanan projeler ve yatırımları görüştü.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekçi, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, İGM Başkanı Fazlı Koç'tan oluşan Düzce heyeti TBMM'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile bir araya geldi.

Milletvekili Öztürk ziyaretle ilgili olarak, "Düzce İl Özel İdaremiz başta olmak üzere Çilimli, Gümüşova ve Yığılca Belediye'mizin önem arz eden ihtiyaç ve taleplerini görüştük, Çevre ve Şehircilik konularında planladığımız projeler için destek istedik. Heyelan risklerinin giderilmesi için gerekli olan iş makinesi ihtiyacı, kentsel dönüşümdeki çalışmaların hızlandırılması ve çevre kirliliğinin önlenmesiyle alakalı hibe araç ve gereç talep ettik. Düzce'mize gösterdiği ilgi ve alakaları için bakanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Mehmet Özhaseki, Ankara, Düzce, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Heyeti Ankara'da Bakan Özhaseki ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:24 Bağcılar’da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası
17:06 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’ye mi getiriliyor Bomba iddiaya yalanlama geldi FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'ye mi getiriliyor? Bomba iddiaya yalanlama geldi
16:56 İşte tüm detaylar AYM’den 703 sayılı KHK’nın birçok maddesinde iptal kararı İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı
16:09 AYM kararını verdi: Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
17:20 Mourinho’dan sonra bir darbe daha Aziz Yıldırım’ın en yakını Ali Koç’un yanına geçti Mourinho'dan sonra bir darbe daha! Aziz Yıldırım'ın en yakını Ali Koç'un yanına geçti
17:07 CHP lideri Özel’den İYİ Partili Çömez’e: Aday oldu, muhtar kadar oy aldı CHP lideri Özel'den İYİ Partili Çömez'e: Aday oldu, muhtar kadar oy aldı
16:52 Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray İşte sezonun kart şampiyonu Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray! İşte sezonun kart şampiyonu
16:29 Cardiff City Erol Bulut’un sözleşmesini uzattı Cardiff City Erol Bulut'un sözleşmesini uzattı
15:39 X’ten yeni uygulama Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 18:17:53. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce Heyeti Ankara'da Bakan Özhaseki ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement