Düzce İl Müftü Yardımcısı Hasan İzmirli Mukabele Etkinliğini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Düzce İl Müftü Yardımcısı Hasan İzmirli Mukabele Etkinliğini Gerçekleştirdi

Düzce İl Müftülüğü tarafından organize edilen ve emekli din görevlileri tarafından Merkez Büyük Cami'de gerçekleştirilen hafta içi her gün ikindi namazından önce mukabele programına bu hafta müftü yardımcısı Hasan İzmirli katıldı. Mukabeleyi başlatan İzmirli'nin ardından programı Kasım Aksoy, Harun Demirce ve Gazi Sayılır devam ettirdi. Program her hafta içi merkez büyük camiinde devam edecek.

11.06.2024 12:32
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Her hafta gerçekleştirilen mukabele etkinliğini bu hafta Düzce İl Müftü yardımcısı Hasan İzmirli yaptı.

Düzce İl Müftülüğü tarafından organize edilen ve emekli din görevlileri tarafından Merkez Büyük Cami'de gerçekleştirilen hafta içi her gün ikindi namazından önce mukabele programına bu hafta müftü yardımcısı Hasan İzmirli katıldı. Mukabeleyi başlatan İzmirli'nin ardından programı Kasım Aksoy, Harun Demirce ve Gazi Sayılır devam ettirdi. Program her hafta içi merkez büyük camiinde devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce İl Müftü Yardımcısı Hasan İzmirli Mukabele Etkinliğini Gerçekleştirdi - Son Dakika

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