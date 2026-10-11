Düzce İl Sağlık Müdürü Yılmaz, İzmir'deki 81 illi sağlık toplantısında yer aldı - Son Dakika
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Düzce İl Sağlık Müdürü Yılmaz, İzmir'deki 81 illi sağlık toplantısında yer aldı

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Düzce İl Sağlık Müdürü Yılmaz, İzmir\'deki 81 illi sağlık toplantısında yer aldı
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Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, İzmir Urla Karantina Adası'nda düzenlenen İl Sağlık Müdürleri Toplantısı'na katıldı. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun da katıldığı 3 günlük toplantıda 81 ilin sağlık yöneticileriyle koordinasyon ve hizmet kalitesi ele alındı.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla İzmir'in Urla Karantina Adası'nda düzenlenen İl Sağlık Müdürleri Toplantısı'nda bir araya geldi.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, 81 ilin sağlık yöneticilerini bir araya getiren İl Sağlık Müdürleri Toplantısına katıldı. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun da yer aldığı toplantı, İzmir'in tarihi mekanlarından Urla Karantina Adası'nda gerçekleştirildi. 3 gün süren toplantıda, merkez ve taşra teşkilatları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve ortak hedefler doğrultusunda yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Toplantı kapsamında Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile de bir araya geldi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce İl Sağlık Müdürü Yılmaz, İzmir'deki 81 illi sağlık toplantısında yer aldı - Son Dakika
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