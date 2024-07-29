Düzce İş Kulübü, iş ve eleman arayanlara kolaylık sağlıyor

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Düzce Belediyesi iştirak şirketi BelKA İnsan Kaynakları A.Ş bünyesinde çalışmalarını sürdüren Düzce İş Kulübü, iş ve eleman arayan kişiler ile firmalara kolaylık sağlıyor. Kurulduğu günden bugüne önemli sayıda kişiyi iş sahibi yapan Düzce İş Kulübüne bugüne kadar 8 bin 679 kişi başvuru yaparken, bu kişilerden 2 bin 733'ü işe yerleştirildi.

Düzce'de istihdama katkı sağlamak, iş arayanlarla işçi arayan firmaları bir araya getirerek süreci kolaylaştırmak adına Düzce Belediyesi iştirak şirketi Belka A.Ş., İŞKUR ve Düzce TSO iş birliğinde kurulan Düzce İş Kulübü, yaptığı çalışmalarla takdir topluyor. İş arayan vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirerek verdiği eğitimlerle nitelikli hale gelmelerine katkı sağlayan İş Kulübü, bir yandan da düzenli şekilde firma ziyaretlerinde bulunarak ihtiyaç duyulan personellerin ortaya çıkartılmasında firmalara yardımcı oluyor.

Bu çerçevede yaklaşık 5 yıl önce kurulan Düzce İş Kulübü'ne bugüne kadar 8 bin 769 kişi iş sahibi olmak için başvuruda bulundu. Bu kişilerden 6 bin 800'ü çeşitli işlere yönlendirilirken, 2 bin 733 kişi iş sahibi oldu. İş başı eğitim programları kapsamında ise 375 kişiye İş Kulübü eğitmenleri tarafından eğitimler verildi. - DÜZCE