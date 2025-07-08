Düzce İş Kulübü, Yılın İlk Yarısında 278 Kişiyi İşe Yerleştirdi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ile 2019 yılında kurulan Düzce İş Kulübü, iş arayanlar ile işverenler arasında köprü vazifesi görmeye devam ediyor. Kulüp, 2025 yılının ilk 6 aylık periyodunda gelen 2 bin 237 başvurunun 278'ini işe yönlendirdi. Sabıkalı ve Engelli olarak anılan Dezavantajlı gruplardan gelen 163 başvurunun 15'i de işe yerleştirme ile sonuçlandırıldı.

Düzce Belediyesi İştirak Şirketi BelKA İnsan Kaynakları A.Ş, Düzce Valiliği, İŞKUR ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında kurulan Düzce İş Kulübü, istihdam gücünü artırmak ve şehrin katma değerini yükseltmek noktasında işçi ve işverenler arasında önemli bir görevi ifa etmeye devam ediyor.

BELKA İnsan Kaynakları A.Ş Genel Müdürü Erdem Yılmaz, Düzce İş Kulübü Sorumlusu Dilale Seyyar öncülüğünde uzman kadrosuyla birlikte iş arayan bireylerin istihdam edilebilirliklerini arttırmak ve onları doğru pozisyonlarla buluşturmak amacıyla eğitim, danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerini sahaya indirgeyen İş Kulübü, bu çalışmalarını 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde de başarı ile sürdürdü.

Kariyer eğitimleri hız kesmedi

Özellikle gençlere yönelik kariyer desteği eğitimleri verilmesini sağlayan, Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen eğitimlerde gençlere yol haritası noktasında bilgilendirmede bulunan İş Kulübü, sık sık gerçekleştirdiği işletme ziyaretleri ile de istihdam noktasında atılabilecek adımlara yönelik görüş alışverişinde bulundu.

2 bin 237 kişi iş başvurusunda bulundu

1 Ocak -30 Haziran tarihleri arasında toplam 2 bin 237 iş başvurusunun alındığı İş Kulübü'nde 278 kişinin işe yerleştirilmesi sağlandı. İşe yerleştirilen kişilerin mezuniyet sıralamasında ise yüksek lisans 1, Lisans 30, Ön lisans 32, Lise 107, İlköğretim 105 ve okuryazar olmayan 3 kişi olarak rakamlarla ortaya konuldu. Aynı dönemde bin 24 yeni kayıt açılışını yapan kulüp, bin 213 kayıt güncellemesini, 302 kişinin de özel sektöre yönlendirilmesini katkı verdi.

Dezavantajlı gruplar

Dezavantajlı grup olarak Sabıkalı ve Engelli bireylerinde istihdama katılması noktasında önemli çalışmalarla da dikkati çeken Düzce İş Kulübü, ilk 6 aylık dönemde kendilerine başvuruda bulunan 41 sabıkalı, 76 engelli, 46 emeli bireyden 15'ini de işe yerleştirdi.

Kurulduğu 2019 yılından itibaren toplam 10 bin 243 bireyin iş başvurusunda bulunduğu iş kulübünde bu başvuruların tamamıyla yüz yüze görüşme gerçekleştirdi, 7 bin 870 kişinin işe yönlendirilmesini sağlarken, 2 bin 605 kişinin de işe yerleştirilmesine vesile oldu. - DÜZCE