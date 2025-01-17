Düzce MYO'dan Özel Sektörle Protokol - Son Dakika
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Düzce MYO'dan Özel Sektörle Protokol

Düzce MYO\'dan Özel Sektörle Protokol

Düzce Meslek Yüksekokulu, öğrencilerin iş deneyimi için özel sektörle protokol imzaladı.

17.01.2025 09:43
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Düzce Meslek Yüksekokulu, özel sektör firmalarıyla büyük iş birliğine giderek öğrencilerinin mesleki eğitimlerine yönelik protokol imzaladı. Düzce Üniversitesi'nde 3+1 iş yeri uygulaması eğitim modeline geçiş planlanıyor.

Düzenlenen protokol imza törenine Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Etem Gürel, firma yetkilileri ile akademisyenler katıldı. Meslek yüksekokullarında 4 dönem üzerinden verilen eğitim öğretimin, 3 döneminin örgün öğretim, 1 döneminin ise işletmelerde tam zamanlı uygulamalı eğitim şeklinde gerçekleştirilmesi olarak tanımlanan 3+1 iş yeri uygulaması eğitim modeline geçiş yapmayı planlayan Düzce Üniversitesi, bu kapsamda birçok firmayla protokol imzaladı.

Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü iş dünyasıyla birlikte yetiştirilecek

Rektör Nedim Sözbir, protokol ile ilgili olarak "Temel amacımız, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikteki iş gücünü günün teknolojileri ve bilgilerine sahip olarak iş dünyası ile birlikte yetiştirmektir. Öğrencilerimizin, öğrenim süreçlerinde teorik bilginin yanında pratik deneyim kazanmalarını önemsiyoruz. Özel sektörle kurduğumuz bu iş birlikleri, onların mezuniyet sonrası iş bulma oranlarını artıracaktır" şeklinde konuştu.

Öğrencilere rehberlik ve mentorluk desteği de sağlanacak

İmza törenlerinde öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim kapsamında alacakları bir dönemlik (70 iş günü) uygulamalı eğitimin detayları ele alındı. Eğitim sürecinin verimli geçmesi adına taraflar, eğitim içeriklerinin güncel sektör ihtiyaçlarına uygun şekilde planlanması gerektiğine vurgu yaptı. Ayrıca, öğrencilere iş yerlerinde mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla rehberlik ve mentorluk desteği sağlanacağı da belirtildi.

Düzce Üniversitesi'yle iş dünyası arasındaki sinerji daha fazla sektörle genişletilecek

Protokollerle, öğrencilerin sektörel bilgi ve deneyimlerini artırmaları, mezuniyet sonrası iş dünyasına hazır bir şekilde adım atmaları hedefleniyor. İş birliği, protokol imzaları atılarak resmiyet kazanırken, iş dünyası ve Düzce Üniversitesi arasındaki bu sinerjinin daha fazla sektörle genişletilmesi planlanıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce MYO'dan Özel Sektörle Protokol - Son Dakika

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