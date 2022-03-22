Düzce'nin su sorununu çözüyoruz - Son Dakika
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Düzce'nin su sorununu çözüyoruz

22.03.2022 12:04
Düzce'nin su sorununu çözüyoruz

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ilde içilebilir su kaynaklarının korunması ve artırılması için somut adımlar atıldığını kaydetti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ilde içilebilir su kaynaklarının korunması ve artırılması için somut adımlar atıldığını kaydetti.

Başkan Faruk Özlü, suyun doğru kullanımı ve israfın önlenmesi için toplumun doğal kaynaklara sahip çıkması gerektiğini belirtti. Su kaynaklarının korunması ve bu kaynakların çoğaltılması için Dünya olarak somut adımlar atılmasın önemli olduğuna dikkat çeken Özlü, "Suya olan bağımlılığımız her geçen gün artmakta ve yaşamımızın devamı için özellikle içilebilir su kaynaklarının korunması önem arz etmektedir. Her geçen gün tükenen ve maalesef kirlenen su kaynaklarımızın güvenli hale getirilmesi ve bu güvenli suyun topluma ulaştırılması biz yöneticiler için elzem görevlerdendir.

Toplumumuzun tüm kesimleri de su kaynaklarının tüketimi ve su israfını önleyecek tedbirlerin alınarak verimli kullanılması noktasında bilinçlendirilmelidir" ifadelerinde bulundu.

Düzce'de içme suyunun verimli ve doğru kullanılması amacıyla yatırım ve atılım yaptıklarını yineleyen Özlü, "İçme suyumuzun daha sağlıklı ve temiz bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmak için 500 Milyon liralık projeyle 55 kilometre çelik boru ve Bin 230 kilometre polietilen su borularıyla içme suyu borularımızı yenileyeceğiz. Ayrıca Uğur suyuna 2 adet su tutan regülatör, 3.7 kilometre bin 100 mm çelik boru ve 1.7 kilometre 500 mm çelik boru olmak üzere toplamda 5.4 kilometre 2 ayrı isale hattı ile bin metreküp su toplama deposu inşa ederek su sorunlarımızı kökünden çözeceğiz" şeklinde konuştu.

Gelecekte oluşabilecek risklere karşı bugünden önlem alınmasının önemli olduğunu kaydeden Faruk Özlü sözlerini şöyle noktaladı: "Hayatımızın anlamı, yaşamımızın vazgeçilmez unsuru olan suyu daha dikkatli kullanalım ve israf etmeyelim. Kuraklığın olmadığı sağlıklı ve huzurlu bir dünya temenni ediyorum." - DÜZCE

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Faruk Özlü, Düzce, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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