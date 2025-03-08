Düzce Nüfus Müdürlüğü 9 Mart'ta Açık Kalacak

Düzce Merkez ilçe Nüfus Müdürlüğü 9 Mart 2025 Pazar günü saat 07.00 ile 10.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Düzce Valiliği 9 Mart günü 3 saat süreyle Nüfus Müdürlüğünün açık olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9 Mart 2025 Pazar günü yapılacak olan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2025-YDS/1) katılacak adaylarda nüfus cüzdanı veya TC kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaşların taleplerinin yerine getirebilmesi için Düzce merkez ilçe Nüfus Müdürlüğü 9 Mart 2025 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak" denildi. - DÜZCE