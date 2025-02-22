Düzce Nüfus Müdürlüğü Sınav Günü Açık Kalacak

Yerel

Düzce Merkez ilçe Nüfus Müdürlüğü 23 Şubat 2025 Pazar günü saat 07.00 ile 10.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Düzce Valiliği 23 Şubat günü 3 saat süreyle Nüfus Müdürlüğünün açık olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Şubat 2025 Pazar günü yapılacak olan 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri öğrenci adam belirleme sınavına katılacak adaylarda nüfus cüzdanı veya TC kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaşların taleplerinin yerine getirebilmesi için Düzce merkez ilçe Nüfus Müdürlüğü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak" denildi. - DÜZCE