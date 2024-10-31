Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Önemli Gelişmeler - Son Dakika
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Önemli Gelişmeler

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası\'ndan Önemli Gelişmeler

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, olağan Meclis Toplantısı ve toplu meslek komitesi toplantısında önemli bir dizi gelişmeyi paylaştı. Düzce Gümrük Müdürlüğü'nün kurulması müjdesi verilirken, yeni hizmet binası ve DOSKİM Projesi hakkında bilgiler aktarıldı.

31.10.2024 12:50  Güncelleme: 12:52
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DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan Meclis Toplantısı ve 6 ayda bir gerçekleştirilen toplu meslek komitesi toplantısı tamamlandı.

Meclis ve Toplu Komite toplantısı öncesinde Antalya'da düzenlenen fuarda Düzce standında yer alarak Düzce'ye katkı sağlayan firma temsilcilerine plaket verildi. DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, firma temsilcilerine Yörex Fuarına olan katkılarından dolayı tek tek teşekkür etti.

Gümrük müdürlüğü ilimize hayırlı olsun

Plaket törenin ardından Meclis Toplantısı gündemine geçildi. Meclis Başkanı Tanju Acar'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantının ilk gündem maddesi yönetim kurulu faaliyetleri oldu. Ekim ayı faaliyetlerini meclis üyeleriyle paylaşan Oda Başkanı Erdoğan Bıyık, yoğun bir ayı geride bıraktıklarını belirtti. Düzce Gümrük Müdürlüğü'nün kurulduğu müjdesini de meclis üyeleriyle paylaşan Erdoğan Bıyık, "Bu konuda bize önderlik eden Düzce Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'ye teşekkür ediyoruz. Gümrük Müdürlüğü konusu bizim vaatlerimiz arasında yoktu fakat 25 yıldır da önemli bir eksikti. Bunu bizim dönemimizde ilimize kazandırabilmiş olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Hafriyat aşamasına geldi

Yeni yapılacak olan hizmet binası hakkında meclis üyelerine bilgiler veren Komisyon Başkanı Erdem Akalın, mimari projede yapılan değişiklikler dolayısıyla belediyedeki sürecin uzadığına işaret ederek, Düzce Belediyesi'ndeki ilgili birimlerin de özverisiyle belgelendirme işlemlerinin tamamlanma aşamasına geldiğini, önümüzdeki iki hafta içerisinde hafriyat çalışmalarının başlayabileceğini ifade etti. DTSO Başkan yardımcısı İbrahim Canpolat, "Mimari çizimde yapılan değişiklikler ve eklemeler sonucunda daha önceki projede almış olduğumuz belgeleri yeniden düzenlememiz gerekti. Bu da süreci uzatmış oldu. Binamız son halinde çok daha güzel ve kullanışlı oldu. Odamızın 50-60 yıllık geleceğini yapmış olacağız. Düzce'ye yakışacak bir proje olacak" dedi.

DOSKİM Projesinde Fiziki Bina Hazırlıkları Sürüyor

Düzce Organize Sanayi Korumalı İş Merkezi Projesi hakkındaki son gelişmeler hakkında meclis üyelerine bilgiler veren Meclis Başkanı Tanju Acar, OSB Müdürlüğünün tahsis etmiş olduğu alana Düzce İl Özel İdaresi'nin de katkılarıyla merkezin binasının yapılacağını, binanın mimari projesinin hazır olduğunu söyledi. Projenin, paydaşların da katkılarıyla takvimine uygun şekilde ilerlediğini belirten Tanju Acar, Düzce'nin önemli bir ihtiyacını daha bu proje ile giderilmiş olacağını da sözlerine ekledi. Toplantıda Doğal Afetler Komisyon Başkanı Zafer Ünal, ilk komisyon toplantısının yapıldığını, eksiklerin belirlendiğini ve konuyla alakalı olarak bir yol haritası hazırlandığını söyledi.

Meclis Toplantısında ayrıca Eylül Ayı hesapları incelenerek konuyla ilgili görüşmeler yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Önemli Gelişmeler - Son Dakika

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