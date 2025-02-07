Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Turizm Vurgusu - Son Dakika
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Turizm Vurgusu

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası\'ndan Turizm Vurgusu

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce'nin turizm alanında gelişmesine katkı sağlamak için yürüttükleri projeleri ve Düzce Üniversitesi'nin elde ettiği başarıyı vurguladı.

07.02.2025 17:01  Güncelleme: 17:03
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DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, "Yürütmüş olduğumuz etkinlik, kampanya ve projelerle Düzce'nin turizm alanında gelişmesine ve ilimizin kalkınmasına katkı sağlıyoruz" dedi.

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nun, Mesleki Yeterlilikler Kurumuna yaptığı başvuru sonucunda, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosunun diplomalarında kullanma hakkı kazanması vesilesiyle tebrik mesajı yayımladı. Bıyık, mesajında "Oda olarak turizme verdiğimiz önem kamuoyunun malumudur. Yürütmüş olduğumuz etkinlik, kampanya ve projelerle Düzce'nin turizm alanında gelişmesine ve ilimizin kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Turizmi önemsiyoruz çünkü turizmin sadece turizm konaklama tesislerinden ibaret olmadığının başta ulaşım, acentecilik, hediyelik eşya alanlarında faaliyet gösteren üyelerimiz olmak üzere pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren üyelerimize de olumlu etkileri olacağını biliyoruz. Turizmin önemli bir ihracat kalemi olduğunun da farkındayız. Önümüzdeki yıllarda yabancı turistlerin de bölgemizi ziyaretleriyle birlikte turizmin ödemeler dengesi ve istihdam açısından sağlayacağı faydayı da hep birlikte göreceğimize inanıyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Düzce Üniversitesi önemli bir başarıya imza attı"

Oda Başkanı Erdoğan Bıyık, oda olarak yaptıklarının tek başına Düzce'nin turizminin gelişmesi için yeterli olmadığını belirterek "Valiliğimiz, belediyemiz, üniversitemiz başta olmak üzere ilgili tüm paydaşlarımız da turizm konusunda muazzam adımlar atıyorlar. Biz de imkanlarımız dahilinde paydaşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya ve azami düzeyde katkı sağlamaya çabalıyoruz. Bugün Düzce'nin turizminin gelişmesine akademik anlamda katkı sağlayan en önemli paydaşlarımızdan Düzce Üniversitesi'nin turizm alanındaki eğitim kalitesini tescilleyen önemli bir başarıya imza attığını öğrendik. Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulumuz, Mesleki Yeterlilikler Kurumuna yaptığı başvuru sonucunda, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosunun diplomalarında kullanma hakkı kazanmıştır. Bu kazanım artık üniversitemizin turizm bölümlerinden mezun olan bir öğrencinin Dünyada turizm alanında marka olmuş bir üniversiteden mezun olan bir öğrenciyle aynı yetkinliklere sahip olması anlamına gelmektedir. Böylece üniversitemize rağbet artacağı gibi mezunların da Düzce'nin turizminin gelişmesine katkı sağlayacağı ortadadır. Başarılarından dolayı başta Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muammer Mesci ile akademik ve idari personeli tebrik ederim" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Turizm Vurgusu - Son Dakika

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