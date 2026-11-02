Düzce TSO ve Belediye, 4T1S atılımı için iş birliğini değerlendirdi - Son Dakika
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Düzce TSO ve Belediye, 4T1S atılımı için iş birliğini değerlendirdi

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Düzce TSO ve Belediye, 4T1S atılımı için iş birliğini değerlendirdi
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Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu, Meclis Başkanı Ümit Yıldırım ve meclis üyeleri, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile bir araya geldi. Görüşmede ortak projelerin durumu ve 4T1S atılımı kapsamında kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi değerlendirildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu, Meclis Başkanı Ümit Yıldırım ve meclis üyeleri, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile bir araya geldi.

Düzce Belediyesinde gerçekleştirilen görüşmede, Düzce TSO ile Düzce Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü projelerin mevcut durumu ve ilerleyişi ele alındı. Yeni dönemde ise Düzce'nin vizyon projeleri arasında yer alan 4T1S atılımı kapsamında kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve kentin ekonomik, sosyal ve ticari gelişimine katkı sunulması konuları değerlendirildi.

TSO Başkanı Şengüloğlu, yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğun önemine dikkat çekerek, belediyenin odanın en önemli paydaşlarından biri olduğunu belirtti.

Şengüloğlu, "Sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimlerin diyalog halinde olmaları gerekiyor. Üyelerimizin büyük çoğunluğu belediyemizin hizmet alanı içerisinde. Dolayısıyla Düzce Belediyesi bizim en önemli paydaşlarımızın başında geliyor. Üyelerimizin talep ve sorunlarının hızlı şekilde sonuca ulaşabilmesi adına Sayın Bakanımızla sürekli diyalog halinde olacağız" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise yeni dönemde göreve başlayan Düzce TSO Meclisine başarılar dileyerek, gerçekleştirilen görüşmeden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: İHA
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