Düzce Üniversitesi ile Ticaret Bakanlığı arasında sağlık turizmi eğitimi protokolü imzalandı - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi ile Ticaret Bakanlığı arasında sağlık turizmi eğitimi protokolü imzalandı

Düzce Üniversitesi ile Ticaret Bakanlığı arasında sağlık turizmi eğitimi protokolü imzalandı

Düzce Üniversitesi, Ticaret Bakanlığı onayıyla Türkiye'de Sağlık Turizmi eğitimi verebilecek 9 üniversite arasına girdi. Protokol kapsamında sağlık turizmi sektöründe çalışan personele eğitimler verilecek ve başarılı olanlara sertifika verilecek. Ayrıca, sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen personelin eğitim giderlerinin yüzde 60'ı desteklenecek.

20.05.2024 09:21
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Düzce Üniversitesi ile Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü arasında "Sağlık Turizmi Eğitimi Protokolü" imzalandı. Yapılan protokolle sağlık hizmeti ihracatı alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilecek.

Düzce Üniversitesi, Ticaret Bakanlığı'nın onayı ile Türkiye'de Ticaret Bakanlığı destekli Sağlık Turizmi eğitimi verebilecek 9 üniversite arasına girerek bu konuda yetkilendirilmiş yükseköğretim kurumlarından birisi oldu. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez tarafından imzalanan protokolle, sağlık hizmeti alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sunulacak.

Protokol dahilinde sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen personele Sağlık Turizmi alanlarında eğitimler verilecek. Bu alanda çalışanların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılacağı program sonunda başarılı olan katılımcılara sertifika verilecek.

Türkiye'de güncel sağlık turizmi devlet destekleri ve teşvikler ile ilgili bilgi veren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Turizmi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Fuat Yalman, imzalanan protokol ile sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların istihdam ettikleri personelin sağlık turizmine yönelik Bakanlıkça uygun görülen eğitim giderlerinin yüzde 60 oranında destekleneceğini belirtti.

Son zamanlarda sağlık turizmi sektörünün devlet tarafından desteklenen ve oldukça önem verilen bir sektör haline geldiğine işaret eden Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Turizmi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Fuat Yalman, sektörün gelişmesi, niteliğinin artması ve marka değerinin yükseltilmesi adına birçok teşvik ve hibe ile desteklenmekte olduğuna vurgu yaptı. Ticaret Bakanlığı tarafından, uluslararası sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren ve tedavi amaçlı olarak hasta kabul eden/getiren sağlık kuruluşlarına ve sağlık turizmi şirketlerine 100 milyon TL'yi aşan tutarda destek verildiğini ifade eden Yalman, "Geri ödemesiz olarak verilen bu desteklerden; medikal turizm, termal turizm, SPA-Wellness veya ileri yaş ve engelli bakımı alanlarında faaliyet gösteren tüm sağlık kuruluşları ile yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık, ulaşım, konaklama ve organizasyon hizmetleri sunan tüm sağlık turizmi şirketleri faydalanabilmektedir" dedi.

2023-2024 yılında geçerli olmak üzere sağlık turizminin gelişmesine yönelik olarak döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin desteklenmesi hakkında karar gereğince verilen desteklerin yeniden düzenlendiği bilgisini veren Yalman, "Sağlık sektöründe faaliyet gösteren, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış sağlık kuruluşları ile sağlık turizmi aracı kuruluşu, Türkiye'de döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması ve sağlık turizmi sektörünün uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi için Türkiye'de yerleşik, sağlık turizminde faaliyet gösteren yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderler kısmı olarak destek dahilindedir. Bu destekler geri ödemesiz hibe olarak verilmektedir" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi ile Ticaret Bakanlığı arasında sağlık turizmi eğitimi protokolü imzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Üniversitesi ile Ticaret Bakanlığı arasında sağlık turizmi eğitimi protokolü imzalandı - Son Dakika
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