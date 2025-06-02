Düzce Üniversitesi NAFSA 2025 Fuarında

Düzce Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego şehrinde düzenlenen ve dünyanın en prestijli yükseköğretim fuarı olarak bilinen NAFSA 2025 Uluslararası Eğitim Fuarı'na katıldı.

103 ülkeden 8 bini aşkın katılımcının yer aldığı ve ülkemizin 53 üniversitesiyle katılım sağladığı fuarda Düzce Üniversitesi, Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı koordinasyonunda, "Study in Türkiye" çatısı altında ülkemizi temsil etti. Dünyanın en kapsamlı eğitim fuarında, Türkiye bölümü ve Düzce Üniversitesi büyük ilgi gördü.

Fuara katılan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, çok sayıda kurum temsilcisiyle buluştu. Organizasyon kapsamında NAFSA CEO'su Dr. Fanta AW ve 2011-2014 yılları arasında ABD Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapan Francis J. Ricciardone ile bir araya gelen Rektör Sözbir, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ve Los Angeles Eğitim Ataşesi Abdulkerim Taş ile de Düzce Üniversitesi'nin yükseköğretimde uluslararasılaşma vizyonu üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum'un ev sahipliğinde, NAFSA 2025 kapsamında Türk üniversiteleri temsilcileri onuruna düzenlenen resepsiyona da katılım sağlayan Rektör Nedim Sözbir, fuarda ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etme ve Düzce Üniversitesi'ni uluslararası düzeyde tanıtma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Rektör Sözbir, NAFSA 2025 Uluslararası Eğitim Fuarı'nda Düzce Üniversitesi'nin uluslararası ağlarını genişletme, akademik ilişkilerini ve iş birliklerini daha da geliştirme olanağı elde ettiğini dile getirerek Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. - DÜZCE