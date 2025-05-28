Düzce Üniversitesi\'nden Kamu Ziyareti

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Hukuk topluluğu tarafından hazırlanan 'Geleceğin Bürokratları' projesi çerçevesinde öğrenciler Ankara'da kamu kurumlarını ziyaret ederek yerinde bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde Üniversite öğrenci topluluklarını desteklemek amacı ile başlatılan ÜNİDES programı çerçevesinde Düzce'de de öğrenim gören Üniversite öğrencileri projeler hazırladı. Bu çerçevede Düzce Üniversitesi Hukuk Topluluğu tarafından hayata geçirilen Geleceğin Bürokratları projesi çerçevesinde öğrenciler Ankara'da kamu kurum ve kuruşlarını ziyaret ederek yerinde bilgi aldı. Projenin ilerleyen sürecinde de çeşitli ziyaretler devam edecek. - DÜZCE